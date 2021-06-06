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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 06.06.2021 - 09:32 | Son Güncelleme:

Sınav başladı

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Sınav başladı

Saat 9.20 itibarıyla öğrenciler sınıflardaki yerlerini aldı. Gözetmenler öğrencilerin sınav giriş belgelerinin olduğu masaya oturmaları için son kontrolleri yaptı.

Kimliğini unutan birkaç öğrenci son anda sınava yetişti. Saat 9.30’da LGS başladı. 75 dakika sürecek birinci oturumda öğrenciler Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru cevaplayacak. 

Saat 09.45’e kadar öğrenciler sınav salonlarına alınacak. Daha sonra okul binaları ilk oturum sonuna kadar kilitlenerek içeri girişlere izin verilmeyecek. 

Adaylar sınıflarda
Adaylar sınıflarda
LGS adayları okullara alınıyor
LGS adayları okullara alınıyor
Öğrenciler okul bahçelerine alınıyor
Öğrenciler okul bahçelerine alınıyor
Sınava giriş belgeleri sıralarda adayları bekliyor
Sınava giriş belgeleri sıralarda adayları bekliyor
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