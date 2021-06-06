Sınav başladı

Kimliğini unutan birkaç öğrenci son anda sınava yetişti. Saat 9.30’da LGS başladı. 75 dakika sürecek birinci oturumda öğrenciler Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru cevaplayacak.

Saat 09.45’e kadar öğrenciler sınav salonlarına alınacak. Daha sonra okul binaları ilk oturum sonuna kadar kilitlenerek içeri girişlere izin verilmeyecek.