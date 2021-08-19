Sinapsis nedir ve nerede görülür? Sinapsis olaylarının görüldüğü evre hangisidir?

Mayoz bölünmenin bir evresi olarak öne çıkan sinapsis, yapısal açıdan bu konuda oldukça önemlidir. Özellikle eşeyli çiftleşmesi ile beraber kromozom açısından karşılıklı alışveriş noktasında ön plana çıkıyor. Bu alışveriş kapsamında ayrıca sinapsis ile beraber birçok farklı olay da meydana gelmektedir.

Sinapsis Nedir?

Mayoz bölünme esnasında ortaya çıkan 2 kromozom eşleşmesine sinaps istenmektedir. Özellikle ayrılmadan önce homolog eşleşmesi ile beraber, bunlar arasında kromozomsal geçiş için izin veren yapı olarak da öne çıkar. Daha çok mayozun birinci safhası içerisinde gerçekleşen bir olay olduğunu söylemek mümkün. Bu bağlandığı erkek ya da dişiye ait olan homolog kromozomlar yan yana gelmek suretiyle, belirli bir etkileşime girer.

Sinapsis Nerede Görülür?

Sinapsis olayı karşında merak edilen konular içerisinde nerede görüldüğü geliyor. Daha çok mayoz 1 evresinde görüldüğünü söylemek mümkün. Daha detaylı şekilde mayoz 1 evresinin profaz 1 evresinde gerçekleşmektedir. Genel olarak homolog kromozomların bir araya gelmesi ile beraber, bunların birbirine fiziksel olarak bağlanması şeklinde ifade etmek mümkün. Böylece 2 kromozom eşleşmesi üzerinden bu evre içerisinde süreç tamamlanır. Mayoz bölünmenin özellikle en önemli evrelerinden biri olarak öne çıkar.

Sinapsis Olaylarının Görüldüğü Evre Hangisidir?

Mayoz bölünmenin profaz evresinde sinapsis olayları görülmektedir. Bu bağlamda mayoz bölünme eşeyli üremenin döllenme ile beraber meydana gelen iki olayı şeklinde öne çıkmaktadır. Özellikle ata canlıdan alınan farklı kalıtsal özelliklerin işlenmesi noktasında mayoz bölünme büyük bir öneme sahiptir. Bu bağlamda profaz, metafaz, telofaz ve anafaz evreleri üzerinden mayoz bölünme gerçekleşir. Tabii bu durum 1. evre ile beraber 2. evre olarak sağlanmaktadır. İşte tam bu noktada sinapsis olayı meydana gelir.

Mayoz bölünmenin profaz 1 evresinde sinapsis olayı meydana gelir. Bu sayede bir sonraki evre için dişi ya da erkek homolog kromozomlar üzerinden birbirine bağlanma olayı tamamlanmış olur. Sinapsis ile beraber profaz 1 evresinde aynı zamanda tetrat, kiyazma ile beraber crossing-over evreleri de yaşanmaktadır. Bu olayların gerçekleşmesi ile beraber metafaz 1 dönemine geçiş gerçekleşir. Eşeyli üremenin en önemli evrelerinden biri olarak sinapsis ve profaz 1 evresi öne çıkar.