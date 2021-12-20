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Sınai ne demek, ne anlama gelir? Sınai kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Sınai#Sınai Ne Demek
Sınai ne demek, ne anlama gelir Sınai kelimesinin TDK sözlük anlamı

Günümüzde çok sık kullanılan kelimelerden birisi de sınai sözcüğüdür. Günümüzde sınai kelimesi ile ilgili pek çok yazı görebilirsiniz. Sınai sözcüğü ile karşılaşan kişiler, sınai kelimesini sıkça araştırıyor. Sınai sözcüğünün ne anlama geldiği hakkında pek çok kişi araştırma yapıyor. Sınai ne demek, ne anlama gelir sizler için derledik.

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Sınai kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiş olan bir kelimedir. Son dönemlerde pek çok kişi tarafından bu kelime TDK sözlüğünde araştırılıyor.

 Sınai Ne Demek?

 Sınai sözcüğü, TDK sözlüğüne göre, sanayi ile ilgili anlamına gelir. Endüstriyel anlamı ile de sıkça kullanılan bir kelime türüdür.

 Sınai sözcüğü, endüstriyel bir anlamına sahip olan sözcük türleri arasında yer alıyor. Kişiler Arapça kökenli bir kelime olan sınai sözcüğünü, gün içinde sıkça kullanıyor. Sınai sözcüğünün sahip olduğu anlamlar ise, kişiler tarafından her zaman doğru öğrenilmek isteniyor. Kişiler sınai sözcüğünü, genellikle endüstriyel ve sanayiyle ilgili anlamında kullanılıyor.

 Sınai Ne Anlama Gelir?

 Türk dilinde en sık kullanılan sözcüklerden birisi de, sınai kelimesidir. Sınai kelimesi, genellikle sanayi ile ilgili ve endüstriyel anlamına gelir.

 Sınai Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 Sınai kelimesinin TDK sözlük anlamı, sanayi ile ilgili ve endüstriyel demektir. Pek çok farklı anlamda kullanılan bu kelime dilimize Arapçadan geçmiştir. Sınai kelimesi, tek başına ya da cümle içinde pek çok farklı şekilde kullanılıyor. Bu kelime, daha çok sanayi ile ilgili konularda yazılan yazılarda geçiyor.

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