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Trigonometri, Yunanca kökenli bir kelimedir. Yunancada trigonon üçgen, metron ise ölçmek anlamına gelir. Trigonometri ile ilgili tüm bilgileri yazımızda bulabilirsiniz. Peki ama Sin Cos Tan ve Cot değerleri nelerdir ve sayıları kaçtır?

Trigonometri Nedir?

Trigonometri, bir dik üçgenin açıları ve kenarları arasındaki ilişki olarak açıklanabilir. Bu konu özellikle matematik, mühendislik ve fizik alanlarında kullanılmaktadır. Ancak sadece bu alanlarda kullanılmamaktadır. Trigonometri, örneğin tarayıcı oyunlarında da kullanılır.

Bir dik üçgen düşünürsek, dik açının karşısındaki kenardan farklı bir kenar seçeriz. Dik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Seçilen köşenin karşısındaki tarafa karşı taraf denir. Başka bir köşenin karşısındaki kenara bitişik taraf denir.

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Birbirini 90 dereceye kadar tamamlayan, yani birbirini tamamlayan açılardan birinin sinüsü, diğerinin kosinüsüne eşittir. Tümler açılardan birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşittir. Dar açının tanjantı ve kotanjantı çarpma cinsinden birbirinin tersi olarak ifade edilir.

Trigonometri Formülleri ve Değerleri

İki ışının aynı yerden geldiği noktaya açı denir. Işınlar köşenin kenarlarını oluştururken köşeden çıkarlar.

*Sin Değeri Nedir?

Sin açısı, bir köşenin bir tarafını başlangıç ​​kenarı, diğerini bitiş kenarı olarak seçersek, ortaya çıkan köşeye yön açısı denir. Açı adları önce başlangıç ​​açısını, sonra bitiş açısını içerir. Sinüs değeri, bir dik üçgende seçilen açının karşısındaki kenarın hipotenüse bölünmesiyle elde edilir.

*Cos Değeri Nedir?

Bir dik üçgende bitişik bir köşenin kenarının hipotenüse bölünmesiyle elde edilir. Örneğin bu değer A açısının kosinüsü ise cosA olarak gösterilecektir.

*Tan Değeri Nedir?

Bir dik üçgende seçilen bir köşenin karşı tarafının bitişik köşenin karşı tarafına oranına teğet değeri denir. A açısının tanjantına tanA denir.

*Cot Değeri Nedir?

Bir dik üçgende seçilen köşenin bitişik köşesinin kenar uzunluğunun karşı köşenin kenar uzunluğuna oranı kotanjik değer olarak bilinir. A açısının kotanjantı, coTA olarak gösterilebilir.

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*Sin, Cos, Tan, Cot Sayı Kuralları

1-sin0=0'dır

2-cos0=1'dir.

3-tan0=0'dır

4-sin90=1'dir.

5-cos90=0'dır

6-tan90= tanımsızdır.

7-sin30=1/2

8-cos30=kök3/2

9-tan30=1/kök3 şeklindedir.