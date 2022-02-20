Sin 0-1-15-30-45-60-90-120-180 değerleri kaçtır?

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Sinüs değeri matematikte kısaltılmış olarak sin şeklinde ifade edilir. Bu değerler dört şekilde karşımıza çıkar. Sin, cos, tan ve cot şeklinde. Sizler için sorularda en sık karşımıza çıkan sin değerlerini inceledik. Her öğrencinin mutlaka bu değerler hakkında bilgi sahibi olması gerekir.

Sin 0, 1, 15, 45 Değerleri Kaçtır?

Sin değerleri, trigonometri sorularında sıklıkla görülmektedir. Bu nedenle belli başlı değerleri bilmek artı sağlayacaktır. Bu değerlerin her biri ise açılara göre hesaplanmaktadır. Bazı değerlerin ise tanımsız olduğu görülür. Bu durumda Sin 0, 1, 15, 30, 45 değerleri aşağıdaki gibidir;

Sin 0= 0

Sin 1= Tanımsız

Sin 15= Kök 6 - Kök 2 bölü 4

Sin 30= 1 bölü 2

Sin 45= Kök 2 bölü 2

Sin 60, 90, 120, 180 Değerleri Kaçtır?

Sin 60, 90, 120, 180 değerleri en sık karşımıza çıkan değerlerdendir ve aşağıdaki gibidir;

Sin 60= Kök 3 bölü 2

Sin 90= 1

Sin 120= Kök 3 bölü 2

Sin 180= 0