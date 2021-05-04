Simya Nedir Ve Amaçları Nelerdir? Tarihteki Önemli Simyacılar Ve Çalışmaları

Simyanın gerçekten kesin bir tanımı yok. Orta Çağ'da, özellikle Batı'da belirli bir bilimsel ve dini düşünce geleneğinin bir parçasıdır.

Simya Nedir?

Simyacı, hem fiziksel, kimyasal, metalurji, astronomik bilim yollarında hem de Tanrı arayışı, mükemmellik arayışında, bazıları mutlaktan söz eden bir araştırmacı olarak kabul edilebilir.

Simya, MÖ 6. yüzyıl ile 16. yüzyıl arasında Avrupalılar, Çinliler, Hintliler ve Araplarla da ilgilendi.

Bugün bile araştırmacılar simya üzerinde çalışıyorlar.

Genel halk için, metallerin, özellikle "baz" metallerin altına dönüştürülmesiyle, hastalıkların iyileştirilmesiyle, ebedi gençlik arayışıyla yakından bağlantılı olmaya devam ediyor.

Sıradan insanların, dindar ve sıradan insanların, erkeklerin ve kadınların, lordların ve köylülerin, her inançtan insanların simyacı olduklarını gördük. Ama simyacı olmak için bir usta tarafından başlatılman gerekiyordu.

Simyanın Amaçları Nelerdir?

Kolektif hayal gücünde, simya sistematik olarak sonsuz yaşam ve sonsuz zenginlikle kafiyeli, tam da budur. Gerçekten de tarihi, yalnızca bu efsaneleri sürdüren doğrulanmamış ve doğrulanamayan hesaplardan ödünç alınmıştır. Gerçekte, simya kısmen modern kimyanın atasıdır ve mistik yönünü ancak çok daha sonra, özellikle Rönesans yazarlarının ve ardından Romantiklerin kaleminde kazanmıştır.

Simyacının amacı, aynı elementin atom çekirdeğini değiştirerek bir kimyasal elementi diğerine dönüştürmektir. Bu dönüşüme dönüşüm denir ve bu ütopik değildir, dahası doğal dönüşümler de vardır.

Simyanın bir kimyasal elementi diğerine dönüştürmek için izlediği amaç bu nedenle uygulanabilirdir.

Simya bu şekilde bir tür protokimya olarak kabul edilir. Bununla birlikte, bugün simya daha çok sahtekarlıkla kafiyeli. Ünlü Isaac Newton kendisini bir simyacı olarak görse de, biz bunu genellikle sadece bir aldatmaca olarak algılıyoruz.

Tarihteki Önemli Simyacılar ve Çalışmaları Nelerdir?

18. yüzyılda, bilim adamı Lavoisier simyayı ve bilimsel titizlikten yoksunluğunu kınadı. O zamana kadar, kimyasal mutasyonların sihirli sıvıların müdahalesinin sonucu olduğuna inanılıyordu. İşte bu noktada simya artık gerçek bir bilim olarak görülmüyordu. Dolayısıyla şüphe ortaya çıkar.

Günümüzde kimya, cıva, gümüş gibi basit bir cismi dönüştürmenin imkansız olduğunu kanıtlamıştır.

Öte yandan fizik, dönüşüm olasılığını kabul ediyor. Bununla birlikte, diğer şeylerin yanı sıra parçacık hızlandırıcıları aracılığıyla bugün yalnızca teknolojik araçlarımızla bunu yapabileceğimizi de doğrular. Peki ya ortaçağ dönüşümleri?

En ünlü simyacı şüphesiz 14. yüzyılda Fransa'da yaşamış olan Nicolas Flamel'dir. Simyaya özgü efsanelerin büyük çoğunluğu onun tarihinden ve sözde eserlerinden doğmuştur. Görünüşe göre civayı gümüşe dönüştürmeyi başardı, ancak her şeyden önce, tam olarak 25 Nisan 1382'de civayı filozofun taşı aracılığıyla altına dönüştürmeyi başaracaktı. Erimiş cıvaya atılan söz konusu taş, bir baz metali altına çevirme gücüne ek olarak, gençlik iksiri olarak adlandırılan Panacea'yı ya da daha açık bir şekilde sonsuz yaşam sağlama kapasitesine sahip olacaktır.

Tarih Boyunca simyacılar Neler Yapmıştır?

Çin, simya metalürji bilgisi de kaynaklarını bulur: Athanor demirci ocağının soyundan gelmektedir.

Simya, burada MÖ 4. yüzyıldan itibaren kanıtlanmıştır. Felsefe Taşı arayışı, kişinin bir tanrı olmasına veya ona yaklaşmasına izin verir. Ölümsüzlük onu birincil hedef haline getirir. Bununla birlikte, yavaş yavaş, Çin simyası, özellikle MS 4. ve 5. yüzyıllardan itibaren daha spekülatif ve daha az işlevsel hale geldi.

Gelen Mısır, İskenderiye, çağımızın önce üçüncü yüzyılda, Yunan toplumu kimin belirsiz kökenleri örneğin Hint oryantal simya topluluklar ile Kişilerden sonuçlanabilecek simya inançları geliştirdi. Yazarlar eski tanrıların ve kahramanların dünyasına atıfta bulunur. Hermes, Thot, Isis, Orpheus simya deneyimlerinin ve maceralarının taşıyıcılarıdır.