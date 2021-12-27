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Simüle etmek ne demek, ne anlama gelir? Simüle etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#Simüle Etmek#Benzetim#Örnekleme
Simüle etmek ne demek, ne anlama gelir Simüle etmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Antik Yunan döneminden bu yana kullanılan simüle kelimesi, Latince kökenlidir. Orijinal dilinde simulare şeklinde yazılan bu kelimenin ilk anlamı bağdaşım kurmak ve benzetmektir. Simüle etmek ise, bir şeyi gerçekmiş gibi dizayn etmek ve canlandırmak anlamına gelir. Bu kelimenin isim hali ''simülasyon'', sıfat hali ise ''simülatif'' şeklinde yazılır. Simüle Etmek ne demek, ne anlama gelir? Simüle Etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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Simüle Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Benzetim 2- Örnekleme 3- Bağdaşım 4- Modelleme 5- Dizayn Etme

 6- Tasarlama 7- Replikas 8- Kopyalama

 Simüle Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Bilişim ve teknoloji alanında sıklıkla kullanılan simüle etmek kelimesi, bir şeyi gerçekliğe en yakın şekliyle tasarlamak ve yapmak anlamına gelir. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte birçok bilgisayar oyunu simüle edilmiştir. Bu oyunların diğerlerinden farkı mekanların gerçekle eşdeğer olmasıdır.

 Simüle Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Latince kökenli bir sözcük olan simüle etmek kelimesinin nasıl yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Türk Dil Kurumuna göre kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

 Simüle Etmek - Doğru Kullanım

 Simületmek - Yanlış Kullanım

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 Simule Etmek - Yanlış Kullanım

 Simüle Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 Simüle edilen oyunlara olan rağbet her geçen yıl biraz daha artıyor.

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#Simüle Etmek#Benzetim#Örnekleme

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