Simüle etmek ne demek, ne anlama gelir? Simüle etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Simüle Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Benzetim 2- Örnekleme 3- Bağdaşım 4- Modelleme 5- Dizayn Etme

6- Tasarlama 7- Replikas 8- Kopyalama

Simüle Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Bilişim ve teknoloji alanında sıklıkla kullanılan simüle etmek kelimesi, bir şeyi gerçekliğe en yakın şekliyle tasarlamak ve yapmak anlamına gelir. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte birçok bilgisayar oyunu simüle edilmiştir. Bu oyunların diğerlerinden farkı mekanların gerçekle eşdeğer olmasıdır.

Simüle Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Latince kökenli bir sözcük olan simüle etmek kelimesinin nasıl yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Türk Dil Kurumuna göre kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Simüle Etmek - Doğru Kullanım

Simületmek - Yanlış Kullanım

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Simule Etmek - Yanlış Kullanım

Simüle Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Simüle edilen oyunlara olan rağbet her geçen yıl biraz daha artıyor.