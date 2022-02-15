Simülasyon teorisi nedir? Simülasyon teorisi kanıtları var mıdır yoksa çürütüldü mü

Haberin Devamı

Son yıllarda simülasyon konusunda yapılan atılımlar ise çok değerlidir. Öyle büyük ilerlemeler kaydedildi ki Evren'e dair simülasyonlara bakıldığı zaman, kimi zaman gerçek görüntülerden ayırt etmek imkansız bir hale geldi.

Simülasyon Teorisi Nedir?

Bilgisayarların sadece 30-40 yıl içinde bu kadar geliştiğini düşünürsek bundan 3000-4000 yıl sonra neler ortaya çıkabileceğini hayal etmek bile heyecan vericidir. Pek çok medeniyet çok gerçekçi simülasyonlar yapabilecek bir güce sahip bulunsa da aslında çoğu bunu gerçekleştirmiyor. Çünkü bu sayede hayvanat bahçeleri, eğlence anlayışları ve gerçeklik olgusunun ortadan kalkacağı düşünülüyor.

Simülasyon argümanı, gerçekliğin bir tür simülasyon olduğunu ve bu simülasyonun içinde bulunanların da bunun bir simülasyon olduğunun farkında olmadığını savunur. Bu konsept ise, René Descartes'in Uğursuz Şeytan'ını anımsatır. Ama genellikle de daha fütürist bir simüle gerçeklik önerir. Aynı kurgusal teknoloji tek ya da bütün halinde Uzay Yolu, The Thirteenth Floor, Karanlık Şehir, Matrix, Vanilla Sky, Gerçeğe Çağrı, Aç Gözünü, Başlangıç ve Tron gibi bilim kurgu filmlerinde işleniyor.

Haberin Devamı

Simülasyon Teorisi Kanıtları Var mıdır Yoksa Çürütüldü mü?

Simülasyon teorisini güçlü yapan şey ise, bu varsayımların hatalı olduğunu çok net bir şekilde savunmanın aslında güçlü olmasıdır. Filozoflar, bir simülasyonda yaşıyor olduğumuz varsayımına dayanıyor. Bu simülasyonun yaratıcıları hakkında da çeşitli hipotezler geliştirdiler. York Üniversitesinden olan Peter S. Jenkins bir simülasyon yaratmak için birkaç nedenin olabileceğini öne sürer. Aynı zamanda bir simülasyonun başka bir simülasyon yaratmasını önlemek için ilk simülasyon da silinir.

Tahminlere göre 2050 yılında simülasyon yaratma teknolojisine sahip olacağımız için de ondan sonrası ile ilgili uzun dönemli planlamalar tuhaf olur. Eğer içinde yaşadığımız evren simüle edilen pek çok evren arasında yer alıyorsa, simülasyon argümanı istatistiksel bir şekilde simülasyonun yaratıcılarının da simülasyonun içinde olduğunu kabul edebe kadar onlar için de geçerli olur. Pek çok kozmolog bir simülasyon içimde yaşıyor olabileceğimizi savunur. Aynı zamanda bunu da güçlü temellere dayandırır. Yanlışlanabilirlik teorisine bağlı olarak savunulan simülasyon teorisi, günümüzde de hala tartışılan konular arasında yer alıyor. Fakat simülasyon teorisinin gerçek olabileceği pek çok kişi tarafından hala düşünülüyor.