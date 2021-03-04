Şimşek Çakmadan Gök Gürlemez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bazen bir olay yaşanmadan önce belirtileri ortaya çıkar. Ya da bir olay sonrası şiddetli bir tepki gürültüsü kopar. Etki tepki durumu da buna örnek olarak verilebilir.

Şimşek Çakmadan Gök Gürlemez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Genellikle bir olay kopmadan öncesinde bazı belirtiler görülür. Şimdi bir olay çıkacak diye aklımızdan geçiririz. İşte şimşek çakmadan gök gürlemez sözü de bir olay varsa mutlaka yankısı duyulur anlamını taşımaktadır. Çünkü henüz gerçekleşmemiş bir olayın yankısı da duyulamaz. Bu yankı insan tepkisi ya da bir haber de olabilir. Aynı zamanda bir olayın diğer bir olayı doğurması anlamında da kullanılabilir.

Şimşek Çakmadan Gök Gürlemez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Burada kesin bir şey olmuş baksana şu duruma şimşek çakmadan gök gürlemez sonuçta. Örneğini bu atasözümüz için verebiliriz.