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Simsar nedir, kime denir? Simsarlar ne iş yapar?

Simsar nedir, kime denir Simsarlar ne iş yapar

Türk dilinde bazı kelimeler anlamlarıyla beraber sıfat olarak kullanılmaktadır. Bu kullanılan sıfatlar insanlara hitaben bazen iyi bazen de kötü anlamlarda yer almaktadır. Simsar kelimesi de bu sözcüklerden bir tanesidir. Aslında simsar kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Arapça olarak simsar muhabbet tellalı, komisyoncu, ara bulucu gibi anlamları içermektedir. Kelimeleri doğru kullanmanız açısından simsar nedir, kime denir ve simsarlar ne iş yapar detayları ile derledik.

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Günlük yaşamda da insanlar simsar kelimesini mutlaka duymuş ve belki de bu kelimeyi başka insanları anlatırken kullanır hale gelmiştir. Önemli olan simsar kelimesini olduğu anlamıyla mı kullanıyorlar yoksa kulaktan duyma şekliyle mi kullanıyorlardır. Burada devreye ilgili sözcüğün Türk halk dilinde nasıl kullanıldığı ve asıl anlamının ne olduğu girmektedir.

 Simsar Nedir?

 Simsar kelimesinin sözlük anlamı komisyoncu demektir. Komisyoncu ise genellikle ticari işlerle uğraşan kişilere denmektedir. Bu işle uğraşan kişiler bir yüzde oranıyla iş yapmaktadır. Komisyon ifadesi de bu yüzde oranından gelmektedir.

 Örneğin koltuk ticareti yapan bir kişi koltuğun asıl firması olan tarafa karşı koltuğu başka bir kişiye satma sonucunda yüzdesel olarak koltuğun asıl firmasından satış oranında yüzde payı aldığında komisyoncu şekliyle ticaret yapmış olmaktadır.

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 Komisyonculukta alıcı ve satıcı arasında gerektiğinde yüz yüze gelme veya kağıt üzerinde yasal işlem yapma yetkileri mevcuttur. Bu sayede ilgili ticari işlem komisyon üzerinden yapılırken yasal süreçlerle ve belgelerle de gerçekleşmiş olmaktadır.

 Simsar Kime Denir?

 Simsar kelimesinin sözlük anlamını yukarıdaki başlıkta anlattık. Buradan hareketle simsar komisyonculara denmektedir. Komisyoncular taraflar arasında sözleşme kurulmasını sağlamaktadır. Bu sözleşme sayesinde de simsarlar yani komisyoncular belirli bir komisyon kazanmaktadır. Komisyon ise herhangi bir işte bir satış sonucunda aracılık eden kişiye yani komisyoncuya bırakılan yüzdelik orandır.

 Komisyon ücretleri satılan mala ya da yapılan ticari işleme göre değişkenlik gösterebilmektedir. Sonuçta komisyon oranları sabit olmamaktadır. Bir komisyoncu bir işte %50 komisyon alabiliyorken bir başka iş dalında veya üründe ise aracılık ettiğinde komisyon da alabilir. Bu oran sürekli olarak değişebilmektedir.

 Komisyon oranı sayesinde komisyoncu yani simsar pozitif anlamda işine daha sıkı bağlanabilmektedir. Kazanacağı komisyon oranını düşünerek başarı yüzdesini de psikolojik olarak arttırabilmektedir.

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 Simsarlar Ne İş Yapar?

 Simsarlar komisyoncu olduğu için ticari sektörde birden fazla pek çok alanda iş yapabilirler. Bilindiği gibi ticaret kazanç eğrisiyle yürütülen her türlü alım satım etkinliğidir. Bu etkinliklerin bazıları komisyon oranıyla gerçekleştirilirken bazıları ise doğrudan yani komisyoncu olmadan tek elden de gerçekleştirilebilmektedir.

 Simsarlar aslında aracı kurumlardır. Toptan veya perakende tüccarlık yapan kurumlar tecrübeli olmadıklarını düşündüklerinde belirli bir komisyon karşılığında simsarlarla iş yapabilirler. Simsarlar için denebilir ki ne bir tüccardır ne de maaşlı bir çalışandır. Simsarlar sigortacılık, bankacılık, reklam ajansları, sigorta şirketleri, toptancı firmalar, perakende firmalarda komisyoncu olarak iş yapabilirler.

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