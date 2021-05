Simple Present Tense (İngilizce geniş zaman) olumlu, olumsuz ve soru cümleleri ile alıştırmalı konu anlatımı

Yapısı itibariyle simple present tense oldukça kolay cümle kurma imkanı verir. Yapılması gereken tek şey fiilin sonuna -s takısı getirmek olacaktır. Türkçedeki geniş zaman anlamına gelen simple present tense İngilizcede halihazırda yaşanmakta olan şeyleri ifade etmek için tercih edilir.

Simple Present Tense (İngilizce Geniş Zaman)

Konu bir örnek üzerinden anlatılacak olursa her sabah 3 bardak su içen birisi düşünülebilir. Türkçede bu cümle kurulurken söylenmesi gereken şey “Ben her sabah 3 bardak su içerim” şeklinde olacaktır. İngilizcede de aynı mantıkla ilerleyip “I drink three glasses of water every morning” şeklinde ifade edilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta özneye göre kullanılması gereken fiil olacaktır. Bilindiği üzere İngilizcede he she it gibi özneler beraberinde farklı fiil kullanımını getirir. Aynı örnek üzerinden konu anlatılırsa “She drinks three glasses of water every morning” şeklinde kullanıma sahip olur. Örnekte görebileceğiniz üzere drink fiili -s takısı alıp farklı bir kullanım ile gelmiştir.

Simple Present Tense Kullanım Alanları

Simple present tense neredeyse herkesin bildiği gerçekleri ifade etmek için yaygın olarak kullanılır. “Bugün hava güneşli” cümlesi bu tensi anlatabilecek yapıya sahiptir. İngilizcedeki karşılığı “The weather is sunny today” olan bu cümlede herhangi bir takı kullanılmaz.

Simple present tense aynı zamanda gelecekte yapılması planlanan eylemler için de tercih edilir. Örnek olarak Ocak ayında sınava girecek birisi bunu ifade ederken “I'm taking the exam in January” cümle yapısını kullanır. Eğer sınava girecek başka bir kişi ifade edilecekse “He takes an exam in January” cümle yapısına sahip olacaktır. He she it özneleri simple present tensete kullanılırken -s takısına sahip olur. Yukarıdaki örnekte de görülebileceği üzere take fiili -s takısını almıştır.

Simple present tense ayrıca sürekli tekrarlanan eylemleri ifade etmek için de kullanıma sahiptir. Örneğin haftada 2 defa spora giden birisi düşünülecek olursa kurulması gereken cümle “I go to sports 2 times a week” olacaktır.

Bu tensenin son kullanımı alanı herhangi bir duygu, istek ya da arzuyu belirtmek içindir. Yakın arkadaşınızın kahve sevdiği düşünülürse “She likes coffee” cümlesi bu durumu ifade edecektir.

Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri ile Alıştırmalı Konu Anlatımı

Simple present tense oldukça kolay bir yapıya sahip olup olumlu cümle kurmak için herhangi bir şeye ihtiyaç duymaz. Yapılması gereken tek şey özneye uygun takıyı getirmek olacaktır. Yukarıda anlatıldığı üzere he she it İngilizcede ekstra takılara ihtiyaç duyan özneler olduğu için simple present tense zamanında cümle kurarken fiile -s takısı getirilmelidir.

“I drink two cup coffee every day”

“He drinks two cup coffee every day”

Olumsuz cümle kurarken do yardımcı fiiline ihtiyaç duyulur. Dikkat edilmesi gereken nokta ise he she it farklı yapıya sahip özneler olduğu için do yardımcı fiili does olarak değişeceğidir. Ayrıca olumsuz cümle kurarken he she it için özel olarak getirilen -s takısı fiilden kaldırılır. Kahve örneği üzerinden gidilecek olunursa;

“I don’t drink coffee every day”

“He doesn’t drink coffee every day”

Soru cümleleri de neredeyse aynı yapıya sahip olup do ve does yardımcı fiillerini içerir. Neredeyse her tencede olduğu gibi simple present tense formatında cümle kurarken yardımcı fiil cümlenin başına getirilir. Daha sonra özne yüklem ve nesne sıralaması ile cümle kurulur.

“Do I drink coffee every day”

“Does He drink coffee every day”