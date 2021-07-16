Simir testi nedir ve nasıl yapılır? Simir testi neden ve nerelerde yapılır

Kadınlarda rahim ağzı kanseri olup olmadığını kontrol etmek için Pap smear veya bildiğimiz adıyla simir testi yapılmaktadır.

Simir Testi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Pap smear, vajinanın tepesinde bulunan uterusun dar, alt ucu olan serviksteki hücrelerin kazınmasını içerir. Bu hücre numunesi koleksiyonu daha sonra mikroskop altında incelenmek üzere laboratuvara gönderilir. Pap smear testi, doktorun müdahale etmesini sağlayarak erken evrede tespit edildiğinde rahim ağzı kanserinin tedavisine yardımcı olur. Bu test ayrıca gelecekte rahim ağzı kanseri geliştirme riskini veya rahim ağzında bulunan hücrelerdeki diğer ilgili değişiklikleri tespit edebilir. Pap testi, gelişen kanserin erken teşhisinde önemli bir adımdır.

Pap testi hızlı, basit ve ağrısız bir tarama testidir ve genellikle 21 ile 65 yaş arasındaki her kadın için önerilir.

Doktor veya hemşire işlemi hastaya ayrıntılı olarak açıklar. Pap testinden önce etkinliğini sağlamak için dikkate alınması gereken bazı noktalar;

Herhangi bir vajinal ilaç kullanmaktan kaçınma,

Duştan kaçınma,

İlişkiye girmekten kaçınma,

Pap testinden en az 24 saat önce tampon kullanmamak,

Pap testinden en az iki gün önce sperm öldürücü köpükler, jöleler veya kremler kullanmaktan kaçıma, çünkü bu tür ürünlerin kullanılması anormal hücreleri yıkayabilir.

Adet döneminde Pap testi planlamaktan kaçınmaktır.

Hastadan dizleri bükülü olarak muayene masasına sırt üstü uzanması istenir. Topuklar destek için üzengi demirlerine yaslanır. Doktor daha sonra spekulum olarak bilinen bir aleti hastanın vajinasına doğru sokar. Spekulum, doktorun kadının serviksinin içini net bir şekilde görebilmesi için vajinal duvarları ayrı tutmaya yardımcı olur.

Spekulumun yerleştirilmesi vajinada veya pelvik kısımda basınç eforu hissine neden olabilir. Doktor daha sonra küçük ve yumuşak bir fırça ya da bazen spatula olarak bilinen küçük bir kazıma aleti ile rahim ağzındaki hücrelerin örneklerini toplar. Servikal hücrelerin kazınması veya toplanması işlemi tamamen ağrısızdır.

Simir Testi Neden ve Nerelerde Yapılır?

Pelvik muayene ile birlikte genellikle Pap testi yapılır. 30 yaş üstü kadınlarda Pap testi, HPV yani insan papilloma virüsü testi ile birleştirilir. Bu, birçok kadında rahim ağzı kanserine yol açabilen cinsel yolla bulaşan hastalığa neden olan bir virüstür. Genellikle doktor ve hasta Pap testinin ne zaman yapılacağına ve ne sıklıkta yapılması gerektiğine karar verir.

Doktorlar genellikle 21 yaşında Pap smear yaptırmayı ve daha sonra her 2 ila 3 yılda bir yapılmasını tavsiye ediyorlardı. 30 yaş ve üzeri kadınlarda doktor, HPV testi ile birlikte 3 yılda bir veya 5 yılda bir Pap testi yapılmasını önerir. Bazı durumlarda, kadının rahim ağzı kanseri gelişimi için belirli risk faktörleri varsa, doktor daha sık bir Pap testi önerebilir. Rahim ağzı kanseri riskini artırabilecek faktörlerden bazıları;

Rahim ağzı kanseri teşhisi veya bazı kanser öncesi hücreleri gösteren önceki bir Pap testi,

Bir kadında HIV enfeksiyonu,

Doğumdan önce DES yani dietilstilbestrol'e maruz kalma,

Organ nakli, kronik kortikosteroid veya kemoterapi kullanımı nedeniyle zayıf bağışıklık sistemidir.

Hastaların pap testi gerektirmediği bazı durumlar vardır. Bunlar ise;

Total histerektomi işleminden sonra; kadının rahmi ve serviksi alındıktan sonra Pap testine devam edilecekse hasta doktora başvurmalıdır. Kanserli olmayan lezyonları ortadan kaldırmak için cerrahi histerektomi işlemi yapılmışsa, rutin Pap testi sonlandırılabilir. Bununla birlikte, histerektomi prosedürü kanserli veya kanser öncesi bir lezyon için yapıldıysa, doktor düzenli olarak Pap testine devam etmenizi önerir.

Yaş faktörü; yaşlı kadınlar rutin Pap testini bırakabilir. 30 yaş ve üzeri kadınlarda, doktor genellikle 3 yılda bir veya 5 yılda bir HPV testi ile birlikte Pap testi yapılmasını önerir. Ancak 65 yaşından sonra ve tarama sonuçlarının normal olması durumunda hastaya Pap testini bırakması önerilebilir.

Pap testi ayakta tedavi tesisinde veya doktorun muayene odasında yapılır. Pap testinin tamamlanması yalnızca birkaç dakika sürer. Hastadan bir hastane önlüğü giymesi veya test için belinin altındaki kısmı soyunması istenebilir.