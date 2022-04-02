Simge Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Simgenin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Haberin Devamı

Simge kelimesinin içinde yer aldığı birçok tamlama, hem günlük hayatta hem de edebi eserlerde sıklıkla kullanılır. Örnekler: 1- Simgesel 2- Simgecilik Akımı

Simge Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Simge kelimesiyle eş anlamlı üç kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerden biri Yunan, diğer ikisi Arapça kökenlidir.

1- Sembol

2- Timsal

3- Örnek

Simgenin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

1- SEMBOL:

Yunanca kökenli bir sözcü olan sembol, orijinal dilinde ''symbole'' şeklinde yazılır.

Örnek Cümleler:

1- Adile Naşit ve Şener Şen Türk sinemasının Sembol isimlerinden biridir.

2- Yeni çıkaracağımız dergi için hazırladığımız sembol, birçok kişi tarafından çok beğenildi.

2- TİMSAL:

Dilimize Arapçadan geçen timsal kelimesi Musul sözcüğünden türetilmiştir. Musul benzetmek ve bir tutmak anlamına gelirken, timsal kelimesi simge ve tasvir demektir.

Örnek cümleler:

Haberin Devamı

1- Onun gibi dürüstlük timsali biri nasıl bu kadar kolay yalan söyleyebilir?

2- Mitolojide ve sinema sanatında lotus çiçeği sonsuzluğun timsali olarak kullanılır.

3- ÖRNEK:

Sözlük anlamı numune ve model olan örnek, simge sözcüğü ile eş anlamlıdır.

Örnek cümle:

''Hem sözlerinle hem de davranışlarınla topluma örnek olmalısın.''