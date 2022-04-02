Simge Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Simgenin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Simge kelimesinin içinde yer aldığı birçok tamlama, hem günlük hayatta hem de edebi eserlerde sıklıkla kullanılır. Örnekler: 1- Simgesel 2- Simgecilik Akımı
Simge Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Simge kelimesiyle eş anlamlı üç kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerden biri Yunan, diğer ikisi Arapça kökenlidir.
1- Sembol
2- Timsal
3- Örnek
Simgenin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)
1- SEMBOL:
Yunanca kökenli bir sözcü olan sembol, orijinal dilinde ''symbole'' şeklinde yazılır.
Örnek Cümleler:
1- Adile Naşit ve Şener Şen Türk sinemasının Sembol isimlerinden biridir.
2- Yeni çıkaracağımız dergi için hazırladığımız sembol, birçok kişi tarafından çok beğenildi.
2- TİMSAL:
Dilimize Arapçadan geçen timsal kelimesi Musul sözcüğünden türetilmiştir. Musul benzetmek ve bir tutmak anlamına gelirken, timsal kelimesi simge ve tasvir demektir.
Örnek cümleler:
1- Onun gibi dürüstlük timsali biri nasıl bu kadar kolay yalan söyleyebilir?
2- Mitolojide ve sinema sanatında lotus çiçeği sonsuzluğun timsali olarak kullanılır.
3- ÖRNEK:
Sözlük anlamı numune ve model olan örnek, simge sözcüğü ile eş anlamlıdır.
Örnek cümle:
''Hem sözlerinle hem de davranışlarınla topluma örnek olmalısın.''