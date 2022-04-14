Şimdiki Zaman Eki Ve Kipi Nedir? Şimdiki Zaman Örnek Cümleleri İle Konu Anlatımı

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Türkçede geçmiş ve şimdiki ile beraber gelecek üzerine zaman kipleri bulunur. Tabii bunlar içinde geniş zaman kipi de yer almaktadır. Ancak özellikle bu anı anlatması ile beraber, farklı ekler üzerinden bu durum öne çıkar.

Şimdiki Zaman Eki ve Kipi Nedir?

Eylemin şu an yapıldığını ve aynı zamanda devam ettiğini gösteren zaman şimdiki zaman olarak ifade edilmektedir. Bununla birlikte şimdiki zaman kipi olarak da değerlendirilebilir. Şimdiki zaman gibi üstelik haber kiplerine dahil olarak öne çıkar. Eyleme şimdiki zaman anlamı katan belli ekler üzerinden örnekler ele alınır.

- ‘-yor’ eki

- ‘mekte, makta, mede, mada’

Yukarıda verilen ekler üzerinden fiiller ile beraber, kurulan cümleler şimdiki zamanı anlatmaktadır. Yani eylemin o an devam ettiğini ve yine o an gerçekleştiğini gösteren yapı olarak öne çıkar. Özellikle Türkçe içerisinde şimdiki zaman eki ve kipi ile beraber en çok kullanılan zaman olduğunu ifade etmek mümkün. Hatta bazı durumlarda öne çıkan ekler ile beraber şimdiki zaman gelecek zaman etkisi de yaratır.

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Şimdiki Zaman Örnek Cümleleri ile Konu Anlatımı

Şimdiki zaman farklı ekler üzerinden fiilin almış olduğu yapı ile beraber değerlendirilir. Özellikle cümle içerisinde bakıldığı vakit daha çok yüklemin almış olduğu ekler olarak da anlatmak mümkün. Böylece cümlenin öğeleri ile beraber yüklem üzerinden eylemin o an yapıldığı anlatılır. Bu konuda Türkçe eşliğinde birçok farklı şimdiki zaman cümleleri örnek olarak verilebilir;

‘’Ben şu an size geliyorum.’’

‘’Ben şimdi okula gidiyorum.’’

‘’Ses çıkarma, Bebek uyuyor.’’

‘’Yukarı çıkma, o ders çalışıyor.’’

‘’Şu an birlikte evin duvarlarını boyuyoruz.’’

‘’Yağmur damlaları cama vurmakta.’’

‘’Telefonum çalışmıyor.’’

‘’Onun anlattıklarından hiçbir şey anlamıyorum.’’

Yukarıda verilen örneklerde olduğu gibi şimdiki zaman ekleri ile beraber fiil üzerinden o anki eylem öne çıkar. Üstelik bu durum sadece normal bir cümle olarak değil bir gün aynı zamanda soru cümlesi şekilde de ele alınabilir.

‘’Okula gidiyorum geliyor musun?’’

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‘’Şu an sana bakmıyorum ama ders çalışıyor musun?’’

‘’Neden beni dinlemiyorsun?’’

Görüldüğü gibi aynı şekilde özellikle, ‘yor’ eki ile beraber soru cümlesi üzerinden de şimdiki zamanı anlatmak mümkün. Tabii diğer ekler kapsamını da yine bir eşliğinde yüklem ile beraber şimdiki zaman cümleleri kurma şansı bulunuyor.

Şimdiki Zaman Nasıl Anlaşılır?

Bazı durumlarda kurulan cümle ile beraber durumun şimdiki zamanı anlatması tam olarak idrak edilmez. Böyle durumlarda anlayabilmek için ise genelde cümleye bakmak gerekmektedir. Cümle içerisinde öne çıkan dinamikler ile beraber, şimdiki zamanı anlatıp anlatmadı anlaşılabilir. Aynı zamanda Bazı kelime ve kelime grupları da yine şimdiki zamanı gösterir.

‘’Ben eve gidiyorum’’

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Yukarıda verilen cümlede kişinin o an eve gitti anlaşılmaktadır. Özellikle dolaylı tümleç üzerinde, ‘eve’ kelimesi şimdiki zamanı destekleyici bir yapılır.

‘’İşler iyi gidiyor.’’

Burada özellikle canlı varlık üzerinden herhangi bir özne bulunmamaktadır. Aynı zamanda bir işin genel anlamda iyi gittiğini anlatan bir yapıdır. Bu yüzden de şimdiki zamanı değil genel anlamı anlatır. Bu şekilde öne çıkan farklı cümleler ile beraber ve ekler üzerinden, şimdiki zaman olup olmadığı anlaşılabilir. Özellikle günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan bir zaman olduğunu ifade etmek mümkündür.