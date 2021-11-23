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Şimdiki zaman eki nedir ve örnekleri nelerdir? Örnek cümleleri ile şimdiki zaman eki konu anlatımı

#Şimdiki Zaman Eki Nedir Ve Örnekleri Nelerdir?#Örnekler#Konu Anlatımı
Şimdiki zaman eki nedir ve örnekleri nelerdir Örnek cümleleri ile şimdiki zaman eki konu anlatımı

Türkçe de dil bilgisi kuralları oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Zaman ekleri de dil bilgisi kuralları içerisinde yer almaktadır. Herkes konuşma dilinde zaman eklerini kullansa bile ifade etmekte veya zaman eklerini söylemede zorluk çekebilir. Şimdiki zaman eki nedir ve örnekleri nelerdir? Örnek cümleleri ile şimdiki zaman eki konu anlatımı ne şekilde olmalıdır tüm detayları ile derledik.

 

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Zaman ekleri arasında konuşma esnasında en fazla kullanılan eklerden birisi de şimdiki zaman ekleri olarak ifade edilebilir. Zaman ekleri cümlede fiile getirilen ekler olarak bilinmektedir. Fiile getirilen şimdiki zaman eki eylemin şimdi ve şuan da gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılmaktadır.

Şimdiki Zaman Eki Nedir?

Şimdiki zaman eki fiile getirildiği zaman eylemin şu anda gerçekleştiğini ifade etmektedir. Bir cümlenin şimdi ve şuan da gerçekleştiğini belirtmek için fiile şimdiki zaman ekinin getirilmesi gerekmektedir. Türkçe de şimdiki zaman eki olarak eylem kök veya gövdesine "'-yor" ekinin getirilmesi gerekmektedir. Dilimizde şimdiki zaman eki olarak "-yor" kullanılmaktadır.

"-yor" eki fiillere getirildiği zaman belirtilen eylemin şimdi ve şuanda gerçekleştiğini ifade etmektedir. İçinde bulunulan zaman dilimi içerisinde gerçekleşmeye başlanan bir eylemin hala devam etmesi ve son bulmaması durumunda kullanılan bir zaman ekidir.

Şimdiki Zaman Eki Örnekleri Nelerdir?

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Şimdiki zaman eki "-yor" olarak ifade edilebilir. Fiile getirilen "-yor" eki eylemin şu anda gerçekleştiğini ifade etmektedir. Tüm fiillere getirilen şimdiki zaman eki olayın şimdi ve şuanda gerçekleştiğini belirtmek için kullanılmaktadır.

Geliyorum

Gidiyoruz

Yapıyorlar

Alıyorum

Kaçıyoruz

Bekliyorlar

Duruyorum

Yakıyorum

Yıkıyorlar

Çıkarıyoruz

Takıyorum

Atıyorlar

Satıyorum

Kapatıyorum

Açıyorlar

Başlıyoruz

Veriyorum

Geçiyoruz

Duruyorlar

Bozuyorum

Batıyor

Takılıyor

Açılmıyor

Pişiyor

Düşüyor

Örnek Cümleleri İle Şimdiki Zaman Eki Konu Anlatımı

Keki şimdi fırına veriyor. Cümlede fiil ver- olarak görülmektedir. Fiile gelen "-yor" eki ise kekin fırına şu anda verildiğini ifade etmektedir.

Babam arabayla sana doğru geliyor. Cümlesinde ise gel- fiiline getirilen "-yor" eki gelmek eyleminin şimdi başladığını ve hala devam ettiğini son bulmadığını ifade etmektedir.

Ağaçtaki kedi kurtarılmayı bekliyor. Cümlesinde ise bir kedinin şimdi ağaçta olduğunu ve kurtarılmayı beklediğini anlamak mümkün olmaktadır.

Kardeşim oyun oynamak için bahçeye çıkıyor. Cümlesinde şuanda bahçeye oyun oynamak için çıktığı anlaşılmaktadır.

Yoldan karşıya geçen yaşlı teyzeye abim yardım ediyor. Cümlesinde yardım etme eyleminin şimdi ve şuan da gerçekleştiğini ifade etmektedir.

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Tren hareket etmeden önce son yolcular da yerlerine yerleşiyor. Cümlesinde ise yolcuların şuan da yerlerine yerleşmeye devam ettiğini ve fiilin şuan gerçekleştiğini ifade etmektedir.

Dedem bize doğru geliyor. Cümlesinde gelmek eyleminin şimdi gerçekleştiğini belirtmek mümkündür.

Oturduğum yerde ders çalışıyorum. Cümlesinde ise ders çalışma eyleminin şu anda gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılmıştır.

Sen beni tanıyor musun? Cümlesi ise soru sorarken şimdiki zaman ekinin kullanımına örnek olarak verilebilir.

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Yatakta kitap okuyorum. Cümlesinde ise kitap okuma eyleminin şimdi gerçekleştiğini söylemek mümkündür.

Türkçe de şimdiki zaman eki olarak "-yor" eki kullanılmaktadır. Fiillere gelen şimdiki zaman eki ile cümlede anlatılan olayın hangi zamanda gerçekleştiğini anlamak mümkün olmaktadır. Zaman eki kullanılmadığı zaman olayın hangi zamanda gerçekleştiğini anlamak mümkün olmamaktadır.

Bir eylemin başladığını ve hala devam etmekte olduğu belirtilmek için şimdiki zaman ekini kullanmak gerekmektedir. Başlayan ve bitmeyen bir eylemi şimdiki zaman eki ile anlatmak mümkün olmaktadır. Eylemin yapılma anı ile cümlenin söylenme zamanları aynı olarak ifade edilebilir. Şimdiki zaman eki olumlu cümlelerde, olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanılabilen bir ek olarak ifade edilebilir.

 

 

 

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