Şimdiki çocuklar düşmeyi bilmiyor

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Bilimsel çalışmalar, çocukların hareket beceri düzeylerinin tüm zamanların en düşük seviyesinde yer aldığını ortaya koyuyor. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Akşit, çocuklarda artık en yaygın görülen problemlerden birinin de ‘düşmeyi bilmeme’ olduğunu dile getiriyor. Doç. Dr. Akşit, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında çocukların yaşadığı denge probleminin nedenlerini anlatarak fiziksel aktiviteyi artıracak çözüm önerilerini sıralıyor.

Doç. Dr. Tolga Akşit’in yazısını okumak için tıklayın.