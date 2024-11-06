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Şimdiki çocuklar düşmeyi bilmiyor

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#Doç. Dr. Tolga Akşit#Konuk Yazar#Şimdiki Çocuklar Düşmeyi Bilmiyor
Şimdiki çocuklar düşmeyi bilmiyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 13:12

Okul öncesi döneminde yani 4-6 yaş aralığındaki çocuklar üzerinde yapılan araştırmalara göre, bu yaş grubu okula başlamak için fiziksel olarak hazır değil.

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Bilimsel çalışmalar, çocukların hareket beceri düzeylerinin tüm zamanların en düşük seviyesinde yer aldığını ortaya koyuyor. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Akşit, çocuklarda artık en yaygın görülen problemlerden birinin de ‘düşmeyi bilmeme’ olduğunu dile getiriyor. Doç. Dr. Akşit, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında çocukların yaşadığı denge probleminin nedenlerini anlatarak fiziksel aktiviteyi artıracak çözüm önerilerini sıralıyor.

Doç. Dr. Tolga Akşit’in yazısını okumak için tıklayın.

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#Doç. Dr. Tolga Akşit#Konuk Yazar#Şimdiki Çocuklar Düşmeyi Bilmiyor

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