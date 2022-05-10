Şimdi tekrar zamanı

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LİSELERE Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran’da uygulanacak sınava artık sayılı günler kaldı. Sınav günü yaklaşırken öğrencilerin stresi de artıyor.

BAŞARI İÇİN VAKiT VAR

Sınava kalan sürenin çok önemli olduğuna dikkat çeken Oğuzkaan Koleji Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, “Bundan sonra yapılabilecek tek şey konu tekrarı. Yeni konu ya da yeni bilgiler öğrenmek yerine konuları tekrar etmek çok önemli” diyor. Doğru adımlar atıldığında başarıya ulaşacak vakit olduğunu vurgulayan Yılmaz, adaylara şu önerilerde bulundu:

Tekrar edilmesi gereken 57-58 konu var. Geri kalan süreye bakıldığında ortalama günde iki konu tekrar edilebilir. Bir gün sayısal bir gün sözel olmak üzere konu tekrarları yapın. Üçüncü gün konu tekrarına ek olarak LGS’deki süreye ve soru sayısına sadık kalacak şekilde deneme çözün. Dördüncü ve beşinci günlerde aynı şekilde konu tekrarı yapın ve altıncı gün deneme çözerek plana devam edin.

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Sözel konuların tekrarını yaparken kitabın sayfalarını çevirerek her sayfaya göz atın, konu başlıklarını inceleyin. Eğer konu başlıklarından birini hatırlamıyorsanız başlığın altındaki bilgiyi okuyun. Unutmayın sorular ders kitabından geliyor. O yüzden kitaba bakmak şart. Daha sonra mutlaka test çözün.

ÇIKAN SORULARI ÇÖZÜN

Sayısal konuların tekrarında ise matematik zorlayıcı olarak görülüyor. Dolayısıyla çalışırken ders kitabı ve ders defteri yan yana olmalı. Öğrenci bu şekilde tekrar edilecek konu ile ilgili derste aldığı bilgiyi defterinden hatırlayabilir. Gerekiyorsa örnek çözümlü soruları incelemeli ve bir kaç soruya baktıktan sonra test çözerek eksiklerini görmeli ve telafi etmeli.

Fen bilimleri çalışılırken sayısal konular sayısal çalışma tekniğiyle, sözel konular ise sözel tekrar tekniğiyle çalışılmalı.

Hafta sonunda hem sözel hem de sayısal alanlarda testler çözülmeli.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı yardımcı kaynak paketler ve geçmiş yılların sorularının çözülmesi çok önemli. Unutmayın sınav sorularını da benzer bir ekip hazırlıyor.

Ders çalışma programı ailelerle beraber yapılmalı. Böylelikle öğrenci birinin kendisini desteklediğini hissederek, programa daha sadık kalacaktır.

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BESLENME VE UYKUYA DİKKAT

Dışarıdan beslenme en aza indirilmeli ve bolca meyvesebze tüketilmeli.

Düzenli uyku çok önemli. En geç 22.30’da uyumaları gerekli. Çocuk dinlenmiş kalkarsa daha verimli bir gün geçiriyor.

Ailelerin de son bir ayı çalışma kampı olarak görmesi ve evi buna göre düzenlemesi gerekiyor.

ANNE BABALAR SAKİN KALMALI

“ANNE -babalar çocuğunuza sınav taktiği vermek sizin işiniz değil, siz sakin kalın yeter” diyen ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez de çocuğu sınava hazırlanan ebeveynlere şu tavsiyeleri verdi:

Test taktiği öğretmenlerin işidir. Çocuğunuzun bu dönemde sizin şefkat ve ilginize ihtiyacı var.

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Çocuğunuzun sınava dair yeterliliği hakkında olumsuz, tekrar eden sohbetler yapmayın.

“Bugün bence şu konuya çalış, bu konuyu tekrar et” gibi önerilerden kaçının.

Sınav yaklaşırken yükselen kaygı nedeniyle çocuğunuz her zamankinden daha alıngan, öfkeli ya da duygusal olabilir. Sakın bu durumu üzerinize alınmayın.

“Aslansın, kaplansın, dâhisin” gibi sahte sözlerden uzak durun. Çocuğunuza gerçekçi, samimi olumlu geribildirimlerde bulunun. m Gençlerin kaygı gibi zorlayıcı duygularla başetmek için sağlıksız kendine zarar verme davranışları olabilir. Bu dönemin, kesici aletle kendini yaralama, sigara, alkol ya da madde kullanımına eğilim gösterme gibi davranışların arttığı bir dönem olduğunu bilin ve bu konuda çocuğunuzu bunaltmadan tedbirli ve uyanık olun.

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Ev içinde duyguların bulaştığının, sizdeki kaygının çocuğunuzun kaygısını tetiklediğinin ya da arttırdığının farkında olun. Sizin telaşınız ve endişeniz ile çocuğunuzun kaygısı yükselir. Yüksek düzeyde kaygı ise net düşünmeyi engeller.

8 BİN SORU VAR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm kademe ve sınıf seviyesindeki öğrencilere yönelik olarak hazırlanan mayıs ayı yardımcı kaynak paketi dün yayınladı. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı için yayımlanan son yardımcı kaynak paketi olma özelliği taşıyan mayıs ayı yardımcı kaynak paketinde 8 bin soru yer alıyor. 8’inci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 2022 yılında yapılacak ‘Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’a yönelik hazırlıklarına destek sağlamak amacıyla mayıs ayı örnek soru kitapçığı da öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu.