Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk... Okullar çiçek açtı

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre okulöncesi ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri, 2 Eylül’de ‘uyum haftası’ kapsamında okullarına başladı. Dün ise tüm kademelerdeki 20 milyonu aşkın öğrenci yeniden sınıfları doldurdu. Okulun ilk gününde kimi öğrenci arkadaşlarına duyduğu özlem sona erdiği için mutluyken, kimi öğrenci de öğretmenine elinde çiçeklerle koştu. Yeni dönemin ilk gününü İstanbul Zeytinburnu Şehit Ömer Cankatar İlkokulu ile Ümraniye Mehmet Akif İlkokulu’nda izledik. İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla trafik yoğunluğunun oluşmaması adına kentteki okullar saat 10.00’da açıldı.

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MEB tarafından yeni eğitim öğretim yılının ilk dersi olarak ‘Çanakkale’den Gazze’ye Bağımsızlık Ruhu’ konusu belirlendi. Bu kapsamda ilkokuldan lise kademesine kadar öğrenciler, okulun ilk gününe vatan sevgisi, bağımsızlık, adalet, kardeşlik ve özgürlük temasıyla başladı. Derste Türk ve Filistin halkları arasında, Osmanlı Devleti’nin çatısı altında oluşan kardeşlik bağı ile Çanakkale Savaşı’nda omuz omuza verilen mücadele anlatıldı. Ortaöğretim grubu öğrencileri bu dersin sonunda Çanakkale’de savaşan bir askere ya da Filistinli bir çocuğa mektup yazdı.

‘KEŞKE TATİL BİRAZ DAHA UZUN SÜRSEYDİ’

Okullarda yeni dönem saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Şehit Ömer Cankatar İlkokulu’ndaki minikler, tatil biraz daha uzun sürseydi diyerek şöyle konuştu:

Okula yeniden başladık ve tatile tam olarak doyamadım. Keşke tatil biraz daha uzun sürseydi. Ancak öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok özlemiştim.

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Öğretmenime çiçek aldım çünkü onu çok özledim. Bugün çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Bir an önce sınıfa girip derslere başlamak istiyorum.

Bugün okula özel hazırlandım ve en sevdiğim tacımı taktım. 3 aydır görmediğim arkadaşlarımı şimdi gördüm. Onları çok özlemiştim.

Zeynep Lara Karagözlü, 4’üncü sınıf: 4’üncü sınıf oldum ve kendimi büyümüş hissediyorum. Yazın derslerimi tekrar ettim. Okul açıldığı için mutlu olsam da 3 ayın çok çabuk geçtiğini düşünüyorum.

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Geçtiğimiz hafta ‘uyum haftası’ nedeniyle okula erken başlayan ilkokul 1’inci sınıflar arasında heyecanla sınıfına girmek isteyenler olduğu gibi yine ağlayanlar da vardı. Onlardan biri olan Ertuğrul Özdemir, “Okula gelmek istemiyorum. Burada canım sıkılıyor ben eve gitmek istiyorum” dedi. Bir diğer öğrenci Cemile Zümra Başak ise, “Geçen hafta da okula geldim ancak yine de bugün çok heyecanlıyım. Ayrıca okul şu an çok daha kalabalık. Tüm arkadaşlarımla tamamen tanışamamıştım, artık hepsiyle tanışacağım” diye konuştu.

‘KAPININ ÖNÜNDE BEKLEYECEĞİM’

Okulun ilk günü üst sınıf kademesindeki veliler mutluluk ve heyecan hissederken, bazı 1’inci sınıf velilerinde kaygı hakimdi. Esma Özen, “Kızım bugün biraz duygusal. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta okuluna alışır ve gözleri artık beni aramamaya başlar. Kızım, ‘annem benden ayrılacak’ korkusunu çok yoğun yaşıyor. O nedenle sınıfın kapısında onu bekliyorum. İkinci derste bahçede olurum. Adım adım uzaklaşacağım” dedi. Oğlu 1’inci sınıfa başlayan bir diğer veli Yeliz Movit de, “Geçtiğimiz hafta uyum eğitimleri vardı. Oğlum biraz ağladı ama bugün okula alışmış bir şekilde başladı” diye konuştu.

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İstanbul’un bazı bölgelerinde dün sabah etkili olan yağmur nedeniyle bazı okullarda tören gecikmeyle başladı. Güneşin açmasıyla yağmurlukları çıkaranlar sonrasında sıcak havanın etkisinden korunmaya çalıştı. Ümraniye Mehmet Akif İlkokulu’nda düzenlenen törende sahneye ‘Şehitlerimize Allah’tan Rahmet Dileriz’ pankartı asıldı. Törende bu yıl sonunda mezun olacak 4’üncü sınıflar, okula ilk adımı atan 1’inci sınıflara Türk Bayrağı altında çiçekler vererek ‘eğitim öğretim hayatına hoş geldiniz’ dedi.

‘ABLAMIN ADINI YAZMAYI ÖĞRENECEĞİM’

Bu sene Ümraniye Mehmet Akif İlkokulu’na başlayan bedensel engelli Hiranur Öztan, “Sayıları çok bilmiyorum ama harflerden bazılarını öğrenmiştim. Kendi adımı yazabiliyorum, ablam Belinay’ın adını da yazmayı öğreneceğim” diye konuştu. Hiranur gibi bu yıl ilk kez okula ‘merhaba’ diyen bir diğer minik de otizmli Rüzgar’dı. Rüzgar’ın annesi Çiğdem Akkuş, “Okul hazırlığımız bitti ve bugün heyecanla döneme başladık. Oğlum Rüzgar 1’inci sınıfa başladı, kızım Lavin ise 3’e geçti” dedi.

KUZENİYLE EL ELE OKULA KOŞTULAR

Ahmet Özay Aydın, 4’üncü sınıf: Bu sabah ikinci sınıfa giden kuzenimle elele okula geldik. Onu sınıfına bırakıp arkadaşlarımın yanına gideceğim.

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Okulda kuzenimle sürekli birlikteyiz. Derslerime de yardım ediyor, Beni üzen bir çocuk olursa kuzenime söylüyorum. O da gelip bizi barıştırıyor.

ÇOCUKSUZ OKUL, MEYVESİZ AĞAÇ GİBİ

“3 ay boyunca çocuklarımızdan ayrı kalmıştık. Çocuksuz okul, meyvesiz ağaca benziyor. Onlar bizim her şeyimiz, yarınlarımız. Çocuklarımız için tüm hazırlıklarımız tamam, kitapları masalarının üstünde hazır ve öğretmenlerimiz tam kadro okulda. Bu yıl ilk dersimiz ‘ Çanakkale ’den Gazze ’ye Bağımsızlık Ruhu’ oldu. Derste öğrencilerimiz video izledi.”

VELİLERE MÜFREDAT KILAVUZU

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından velilere rehberlik etmesi amacıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Veli Bilgilendirme Kılavuzu hazırlandı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin genel çerçevesinin tanıtıldığı kılavuza genel müdürlüğün internet adresinden ulaşılabiliyor.

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024

Birinci dönem sonu: 17 Ocak 2025

Yarıyıl tatili: 20 Ocak 2025

İkinci dönem başlangıcı: 3 Şubat 2025

İkinci dönem ara tatili: 31 Mart - 4 Nisan 2025

İkinci dönem sonu: 20 Haziran 2025