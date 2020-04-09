Şimdi çocuklar okullara değil okullar çocuklara taşınıyor

Geçtiğimiz günlerde Edirne’nin Süloğlu ilçesi Cumhuriyet Ortaokulu’nun köylerde yaşayan öğrencileri öğretmenlerini telefonla arayarak okuma kitaplarının bittiğini söyledi ve yeni kitaplar istedi. Öğrencilerin talebi üzerine okul müdürü Nilgün İncik, Türkçe öğretmeni Elif Gökçe, matematik öğretmeni Emre Selvi ve sosyal bilimler öğretmeni Ebru Çağlayan, okulun kütüphanesinden dağıtılacakları kitapları seçip önce tek tek dezenfekte ettiler sonra da köy köy dolaşıp öğrencilerine ulaştırdılar.

Sakarya Sapanca’daki Gazipaşa İlkokulu sınıf öğretmeni Ali Öztürk de öğrencilerinden, “Öğretmenim verdiğiniz tüm kitapları okuduk” diye mesaj alınca yollara düştü. Sadece kendi sınıfındaki öğrencileri değil, başka öğrencileri de düşünen Öztürk, maskesini, eldivenini taktı, bir öğretmen arkadaşının da yardımıyla yaklaşık 100 ev gezdi. Temas olmaması için zillere basmadı kitapları evlerin kapısına astı.

TAŞIMALI EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİNE KİTAP TAŞIDI

Nevşehir Kozaklı Atatürk İlkokulu öğretmeni Mustafa Gören ise taşımalı öğrencilerinin köylerini dolaşarak onlara ev çalışmalarını ulaştırdı. Mustafa öğretmenin bu çabası okulun resmi Twitter hesabından şöyle duyuruldu: “Okulumuza taşımalı eğitim kapsamında gelen öğrencilerimizin ev çalışmalarını 2/A sınıfı öğretmenimiz Mustafa GÖREN köy köy gezerek ulaştırmıştır. Personelimize bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyoruz.”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise yaptığı paylaşımla Iğdır’da uzaktan eğitim gören öğrencilerin evine gidip onlara dersleri izleyebilmeleri için teknik destek veren öğretmenlere teşekkür etti. Bakan sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Iğdır’da uzaktan eğitim için yollara düşen öğretmenlerime sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Öğrencileri TRT EBA TV’yi izleyebilsin diye ev ev dolaşıp frekans ayarı yaptıklarını öğrendim. Tarifi mümkün olmayan bir mutluluk yaşıyorum. İyi ki meslektaşız, iyi ki varsınız.”