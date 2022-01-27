Silopi’de İngilizce klip

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Silopi ilçesinde lise öğrencisi Hatun Babat'ın çocukluk hayali olan klip çekimi Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Silopi Dijital Stüdyosu’nda gerçekleştirildi. Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca tarafından yapılan girişim ile geçen yıl ilçeye kazandırılan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Silopi Dijital Stüdyosu, gençlerin hayallerini gerçekleştiriyor. Silopi Habur Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Hatun Babat, çocukluğundan beri yabancı müziğe olan ilgisiyle klip yapmayı hayal ettiği öğrenildi.

Konservatuar müzik bölümüne hazırlanan Babat, çocukluk hayalini Silopi Dijital Stüdyosu’nda gerçekleştirdi. ‘Ain’t no sunshine’ ve ‘Fly me to the moon’ şarkıları Silopi Dijital Stüdyo Sorumlusu Müzik Öğretmeni-Aranjör Ahmet Büyükaksoy yönetiminde kaydedildi.

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Daha sonra Prodüktör Muhammed Bayrak tarafından, çekimi yapılarak tamamlanan sosyal platformlarda büyük beğeni ve ilgi gördü.

Hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirten Hatun Babat, "Burada stüdyo olduğunu öğrendim, içeri girdim inanılmaz derecede çok güzel bir ortam vardı. Aşırı mutlu oldum. Demek ki böyle şeyler uğruyormuş insanın ayağına. Ben de bu fırsatı geri tepmek istemedim. Ahmet ve Muhammed hocayla beraber provalara başladık, şarkıyı kayda aldık. Klibi çekerek hayalimi gerçekleştirdim. Bunun için Silopi Kaymakamlığına da çok teşekkür ediyorum" dedi.