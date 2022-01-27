Silopi’de İngilizce klip

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Erkenden yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağımEce Erken'den yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağım!#Ece Erken
Katliam haberine uyandılar... Nefes kesen operasyondan ilk görüntüler geldiKatliam haberine uyandılar... Nefes kesen operasyondan ilk görüntüler geldi#Ukrayna
En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınızEn güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?#Koronavirüs Aşısı
Türkan Şoray ayakta durmakta zorluk çekti... Ağlatan vedaTürkan Şoray ayakta durmakta zorluk çekti... Ağlatan veda!#Fatma Girik
Şafak Mahmutyazıcıoğlunun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı 3 firari aranıyor...Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı! 3 firari aranıyor...#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Türkiyeye geliyor Erdoğanın teklifini kabul ettiTürkiye'ye geliyor! Erdoğan'ın teklifini kabul etti#Erdoğan
Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi Marmaraya yeniden kar geliyorProf. Dr. Orhan Şen tarih verdi! Marmara'ya yeniden kar geliyor#Meteoroloji
Eli belinde fotoğrafa rağmen iddiayı reddetti'Eli belinde' fotoğrafa rağmen iddiayı reddetti! #Prens Andrew
Tüm dünya geri sayıma geçmişti... Tam bitti derken kötü haber geldiTüm dünya geri sayıma geçmişti... Tam bitti derken kötü haber geldi#Kovid Aşısı
Okan Kocuk için flaş takas formülü 3 isim birden...Okan Kocuk için flaş takas formülü! 3 isim birden...#Transfer
Facebooktan flaş adım 200 milyon dolarlık satışa onay verdiFacebook'tan flaş adım! 200 milyon dolarlık satışa onay verdi#Facebook
Dev bankadan Türkiye değerlendirmesi Kur korumalı TL vadeli mevduata övgüDev bankadan Türkiye değerlendirmesi! Kur korumalı TL vadeli mevduata övgü#Türkiye
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Aşı merkezine baskın düzenledilerSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Aşı merkezine baskın düzenlediler!#İngiltere
Kalpleri ısıtacak hikaye bekleyen milyonların kanı dondu Anne babasına kavuştu ama...Kalpleri ısıtacak hikaye bekleyen milyonların kanı dondu! Anne babasına kavuştu ama...#Çin
Küçük yaşta bir tek filmle ünlü olmuştu: O çocuk şimdi evleniyorKüçük yaşta bir tek filmle ünlü olmuştu: O çocuk şimdi evleniyor#Macaulay Culkin
HABERLEREğitim Haberleri

Silopi’de İngilizce klip

#Hatun Babat#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#Silopi Dijital Stüdyosu
Silopi’de İngilizce klip

Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen yabancı müzik klip çekimi ile lise öğrencisi Hatun Babat'ın çocukluk hayali gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

Silopi ilçesinde lise öğrencisi Hatun Babat'ın çocukluk hayali olan klip çekimi Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Silopi Dijital Stüdyosu’nda gerçekleştirildi. Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca tarafından yapılan girişim ile geçen yıl ilçeye kazandırılan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Silopi Dijital Stüdyosu, gençlerin hayallerini gerçekleştiriyor. Silopi Habur Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Hatun Babat, çocukluğundan beri yabancı müziğe olan ilgisiyle klip yapmayı hayal ettiği öğrenildi.

Konservatuar müzik bölümüne hazırlanan Babat, çocukluk hayalini Silopi Dijital Stüdyosu’nda gerçekleştirdi. ‘Ain’t no sunshine’ ve ‘Fly me to the moon’ şarkıları Silopi Dijital Stüdyo Sorumlusu Müzik Öğretmeni-Aranjör Ahmet Büyükaksoy yönetiminde kaydedildi.

Haberin Devamı

Daha sonra Prodüktör Muhammed Bayrak tarafından, çekimi yapılarak tamamlanan sosyal platformlarda büyük beğeni ve ilgi gördü.

Hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirten Hatun Babat, "Burada stüdyo olduğunu öğrendim, içeri girdim inanılmaz derecede çok güzel bir ortam vardı. Aşırı mutlu oldum. Demek ki böyle şeyler uğruyormuş insanın ayağına. Ben de bu fırsatı geri tepmek istemedim. Ahmet ve Muhammed hocayla beraber provalara başladık, şarkıyı kayda aldık. Klibi çekerek hayalimi gerçekleştirdim. Bunun için Silopi Kaymakamlığına da çok teşekkür ediyorum" dedi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatun Babat#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#Silopi Dijital Stüdyosu

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA