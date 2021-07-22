Silikon Vadisi Nedir? Silikon Vadisi Nerede Ve Ne Zaman Kuruldu?

Silikon Vadisi, her ne kadar kulağa yeşil bir alanın adı gibi gelse de çok farklı bir bölgedir. Silikon Vadisi için teknolojinin kalbi de denilmektedir. Herkes tarafından bilinmese de teknoloji alanında yer alan başta büyük teknoloji firmaları olmak üzere bu alanla ilgilenen herkesin yakından takibe aldığı bir bölgedir.

Silikon Vadisi Nedir?

Silikon Vadisi, günümüzde dünya üzerinde bulunan en önemli noktalardan biridir. Çünkü teknolojinin kalbi burada atmaktadır. Silikon Vadisi ismi aslında bu bölgede yoğun çip üretimi bulunduğu için verilmiştir. Yani, takma bir isimdir. Bu bölge her ne kadar adından bir vadi, bir düzlük, kırsal bir alan gibi anlaşılsa da bunun tam tersine, elektronik ve teknoloji ile iç içedir. Silikon Vadisi artık günümüzde kendi başına bir Teknoloji Devleti olarak da görülmektedir. Silikon Vadisi'nin ilk adımları Stanford Üniversitesinin kurulması ile atılmıştır.

Silikon Vadisi aslında üst düzey bir Ar-Ge bölgesidir. Dünya genelinde isim yapmış olan en büyük teknoloji şirketleri burada bulunmaktadır. Bu önemli bölgede büyük Türk isimlerde vardır. Şirketler arasında Intel, Google, Apple, Cisco, HP, Microsoft, Facebook, Twitter, Yahoo, Oracle gibi teknoloji devleri genel merkezleri ile ev sahipliği yapmaktadır. Bununla birlikte binlerce şirkette bu bölge de çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca Silikon Vadisi sadece dünya teknolojisini yönetmekle kalmıyor, dünya ekonomisine de büyük oranda katkı sağlıyor.

Bu kadar önemli olan bir bölgede ülkemizden 9 Türk girişimci de yer alıyor. İsminin neden Silikon Vadisi olduğu da en çok merak edilenler arasındadır. Burada bulunan tüm büyük şirketler teknoloji ürünleri için çip üretimi yapmaktadır. Çip üretiminde ise silikon kullanılmaktadır. Bu yüzden bu bölgenin adına Silikon Vadisi denilmektedir. Günlük hayatta birçok şey gelişen teknoloji sayesinde ilerlemektedir. Çünkü kullandığımız her şey birer teknoloji ürünüdür. Durum böyle olunca teknolojiye olan ilgi de artmaktadır. Teknoloji devi şirketler ise her geçen gün insan ihtiyaçlarına yönelik ve günlük hayatı kolaylaştırmak için yeni ürünler üretmektedir.

İşte Silikon Vadisi de tam olarak bu amaçlara hizmet etmektedir. Dünyaca ünlü teknoloji şirketleri bu bölgede ki binalarında farklı çalışmalarda bulunmaktadır. Bu çalışmalarında hem var olan teknolojik ürünleri geliştirirken hem de yeni teknolojik ürünler geliştirirler. Ayrıca yönetim gerektiren teknoloji unsurlarının takibi ve gelişimi de burada yapılmaktadır. Silikon Vadisi bünyesinde birçok ulusu barındırır. Kısaca tüm dünya devleri burada toplanır. Ayrıca Silikon Vadisi şirketlerin Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirmeleri için farklı imkanlar sunar. Bu yüzden de teknolojiye olan katkısı sorgulanamayacak kadar büyük olmaktadır.

Silikon Vadisi Nerede ve Ne Zaman Kuruldur?

Silikon Vadisi Amerika üzerinde yer almaktadır. Tam konumu ise Kuzey Kaliforniya'da San Francisco Körfez Bölgesi güneyi olarak geçmektedir. Bu vadi dünyanın en büyük 2 bin teknoloji şirketine ev sahipliği yapmaktadır. Silikon Vadisi kuruluş tarihi tam olarak bilinmemekle beraber ilk adımları 1891 yılında atılmıştır. Bir diğer bilgiye göre ise Silikon Vadisinin adımları Stanford Üniversitesi ile beraber başlamaktadır. Günümüzde Silikon Vadisi Teknoloji Devleti olarak da anılmaktadır.