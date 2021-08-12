Silikon Kaç Saatte Kurur? Silikon Ortalama Kaç Dakikada, Ne Kadar Sürede Kurur?

Birçok farklı malzemenin bütün haline getirilmesi konusunda silikon yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu konuda silikonu ne kadar zaman içerisinde kuruması gerektiği ise merak edilen konular arasında yer alıyor.

Silikon Kaç Saatte Kurur?

Genel olarak silikon sürüldüğü yer itibariyle ortalama 4 saat içerisinde kurur. Ancak tamamen kuruması ve etkin hale gelebilmesi için 12 ya da 13 saatin geçmesi önemlidir. Tabii burada silikonu ne kadar kalın sürülmesi de yine süreyi etkileyen durumlar arasında geliyor.

Silikon Ortalama Kaç Dakikada, Ne Kadar Sürede Kurur?

Dakika üzerinden ele alındığı vakit silikon yaklaşık olarak 240 dakika sonra kurur. Yani ortalama 4 saat içerisinde koruma potansiyeline sahiptir. Tabii ne kadar kalın sürülmüş ise kuruma süresi de bir o kadar artış gösterebilir.