Silifke nerede, hangi şehrin ilçesi? Silifke ilçesinin nesi meşhur?  

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Akdeniz Bölgesi'ne baktığımız zaman birçok şehrin ilgi çektiği görülmektedir. Bu bölgede illerin yanı sıra ilçelerde oldukça dikkat çekicidir. Özellikle yaz aylarında tatil yapmak isteyen milyonlarca insan Akdeniz'e akın etmektedir. Bundan dolayı Silifke ilçesi de uğrak yerlerin ilk sıralarında gelmektedir. Birçok açıdan muhteşem yanı bulunan Silifke'yi herkesin mutlaka görmesi gerekmektedir. Zaten Silifke'yi gören insanların çok mutlu oldukları kolaylıkla görülmektedir.

Silifke Nerede, Hangi Şehrin İlçesi?

Silifke Akdeniz Bölgesi'nde bulunan Mersin'e bağlı ilçelerden birisidir. Mersin ilinin yapısına baktığımızda merkezden çok ilçelerin ilgi gördüğü bilinmektedir. Özellikle Silifke, Anamur ve Erdemli çok büyük bir ilgi çekmeyi başarmaktadır. Çünkü bu şehirlerde muhteşem denizler yer almaktadır. Silifke'yi ziyaret eden kişilerde denizin ve temiz doğanın tadını çıkarmaktadır. Bu durumdan dolayı Silifke'nin ismi giderek daha çok duyulmaktadır.

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Silifke'de denizin ve doğanın eşsiz yapısının yanında daha birçok özellik olduğu görülmektedir. Bundan dolayı Silifke ilçesi sevilen ve ilgi duyulan bir yer olmayı başarmaktadır. Silifke'de yer alan denizlerin temiz ve sakin olduğu dikkat çekmektedir. Çünkü Akdeniz'in güzelliğini Silifke'de bulmak mümkün olmaktadır. Bu şehre gidenler denize girmenin yanında birçok aktivitede yapmaktadır. Böylelikle Silifke ilçesi her zaman için popüler bir yer olmaktadır.

Silifke ilçesi Türkiye'de yer alan ilçeler arasında büyük ilçelerden birisidir. Çünkü bu ilçenin nüfusu 125 bin civarında bulunmaktadır. Bu sayıda bazı il nüfuslarından bile yüksektir. Zaten Mersin'in en kalabalık ilçeleri arasında Tarsus, Silifke, Akdeniz ve Mezitli gibi ilçeler gelmektedir. Özellikle Mersin'e yolu düşenlerin Silifke'yi mutlaka ziyaret ettikleri görülmektedir. Şehirde yar alan doğal güzellikler çok fazla ilgi görmektedir.

Silifke'ye giden kişiler en çok Cennet ve Cehennem mağarasını merak etmektedirler. Zaten bu eşsiz yapının her sene çok sayıda ziyaretçisi bulunmaktadır. Bundan dolayı Silifke ilçesi en fazla beğenilen ilçeler arasında yer almaktadır. Daha birçok ilgi çekici yapıyı Mersin'in bu eşsiz ilçesinde bulabilirsiniz.

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Silifke İlçesinin Nesi Meşhur?

Silifke ilçesinde güzelliklerin yanında birçok meşhur yiyecek ve içecekte bulunmaktadır. Şehre gidenler bu meşhur ürünleri çok merak etmektedirler. Zaten şehirde gezmeye başladığınız zaman meşhur olan her şeyi görme imkanınız bulunmaktadır.

Sıkma

Mersin'in genelinde yaygın olan bu yiyecek Silifke'de oldukça lezzetli bir şekilde yapılmaktadır. Açılan hamurların pişirilmesi ve iç harcın eklenmesi ile sıcacık sıkmalar ortaya çıkmaktadır. Sıkmanın peynirli, zeytinli, patatesli ve birçok çeşidi bulunmaktadır.

Silifke Yoğurdu

Silifke'de en meşhur ürünlerden birisi yoğurttur. Çünkü burada yapılan yoğurdun tadı oldukça farklıdır. Birçok insan bu yoğurdu yediğinde çok memnun kalmaktadır.

Çilek

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Silifke'de yetişen çileklerin oldukça nefis bir tadı bulunmaktadır. Çünkü burada yer alan ortam çilek yetiştirmeye oldukça uygundur.

Tantuni

Leziz bir yiyecek olan tantuniyi Silifke'de bulmak mümkündür. Somun ekmeğe veya lavaşa yapılan bu enfes yiyecek çok, fazla kişi tarafından tercih edilmektedir.

Fındık Lahmacun

Silifke'de yer alan fırınlarda oldukça lezzetli bir yemek pişmektedir. Bu yemeğin adı fındık lahmacundur. Özellikle milyonlarca insan fındık lahmacuna dayanamayıp bir oturuşta çok sayıda lahmacun tüketmektedirler.

Silifke'de diğer meşhur olan ürünler;

- Kerebiç

- Cezerye

- Fellah Köftesi

- Batırık

- Arabaşı

- Topalak

- Çilek Suyu

- Deniz Ürünleri