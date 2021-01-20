Şile’ye 'Savunma Sanayi Meslek Lisesi'

İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şile Belediyesi, Repkon Makina ve Kalıp Sanayi Ticaret Anonim Şirketi arasında protokol imza töreni, İstanbul Valiliği’nde gerçekleştirildi. Protokol imza törenine, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Şile Belediye Başkan Vekili Özcan Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Repkon Makina ve Kalıp Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ayet Azer Aran ve Şirket Genel Müdürü İbrahim Külekçi, Şile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür katıldı.

20 DERSLİK VE 200 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ

Açılacak olan meslek lisesi, öncelikli olarak fabrika bünyesinde eğitim verecek akabinde okul için tahsis edilen arazide, hayırsever tarafından yapılacak olan 20 derslikli yeni okul binası ve 200 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunda eğitim faaliyetlerine devam edecek. Açılacak okulda; makine ve tasarım teknolojileri alanı, savunma mekanik sistemleri dalı ile endüstriyel otomasyon teknolojileri alan ve dalı programları olacak.

‘YENİ BİR SOLUK GETİRECEK’

Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak açılacak okulda eğitim, hazırlık ve dört yıl olacak. Yeni okul binasına dair eğitim alanının imarla ilgili tüm işlemleri, alt yapı, hafriyat gibi hizmetler Şile Belediyesi tarafından sağlanacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, protokol imzalanması sonrasında, “Şile ilçemize, ilimize, ülkemize ve sevgili öğrencilerimize yeni bir soluk getirecek savunma sanayi temalı Ar-Ge Merkezi statüsünde önemli bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.