Sık sık nasıl yazılır? Sık sık kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Erkenden yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağımEce Erken'den yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağım!#Ece Erken
Ersun Yanaldan sonra Sergen Yalçın Sürpriz talip: 3 adaydan biri...Ersun Yanal'dan sonra Sergen Yalçın! Sürpriz talip: "3 adaydan biri..."#Transfer
En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınızEn güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?#Koronavirüs Aşısı
Erdoğandan Türkçenin önemine vurgu: Milli mücadeledirErdoğan'dan Türkçenin önemine vurgu: 'Milli mücadeledir'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi 5 maddelik bildiride dikkat çeken Ukrayna vurgusuYılın ilk MGK toplantısı sona erdi! 5 maddelik bildiride dikkat çeken 'Ukrayna' vurgusu#MGK
Kılıçdaroğlunun iddialarına Bakan Karaismailoğlundan yanıt: Öyle bir belge yokKılıçdaroğlu'nun iddialarına Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Öyle bir belge yok#Adil Karaismailoğlu
Hull Cityde teknik direktör Şota Arveladze dönemi resmen başladı 2.5 yıllık sözleşme...Hull City'de teknik direktör Şota Arveladze dönemi resmen başladı! 2.5 yıllık sözleşme...#Hull City
Kovid-19da son tablo: Bugüne kadarki en yüksek seviyeKovid-19'da son tablo: Bugüne kadarki en yüksek seviye!#Koronavirüs
Şafak Mahmutyazıcıoğlunun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı 3 firari aranıyor...Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı! 3 firari aranıyor...#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı... Saldırgan linç edilmekten zor kurtulduBoşanma aşamasındaki eşini bıçakladı... Saldırgan linç edilmekten zor kurtuldu#Samsun
İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Motosiklet ve kurye yasağı kalkıyorİstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Motosiklet ve kurye yasağı kalkıyor#Istanbul
Türkan Şoray ayakta durmakta zorluk çekti... Ağlatan vedaTürkan Şoray ayakta durmakta zorluk çekti... Ağlatan veda!#Fatma Girik
Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi Marmaraya yeniden kar geliyorProf. Dr. Orhan Şen tarih verdi! Marmara'ya yeniden kar geliyor#Meteoroloji
Ali Koçun yaptıkları çok ağrıma gitti'Ali Koç'un yaptıkları çok ağrıma gitti'#Aykut Kocaman
Fazla para gitmesin diye Kraliçenin saçları yokFazla para gitmesin diye! Kraliçe'nin saçları yok!#Kraliçe Elizabeth
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Sık sık nasıl yazılır? Sık sık kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Sık sık nasıl yazılır Sık sık kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Anlamı güçlendirmek için bir kelimenin yinelenerek kullanıldığı söz öbeklerine ikileme denir. İkilemelerden bazıları zarf tümleci bazıları ise sıfat olarak kullanılır. Sık sık ise bir eylemin ne kadar sürede bir yapıldığını tanımladığı için cümle içerisinde zarf tümleci olarak yer alır. Bu kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Sık Sık nasıl yazılır? Sık sık kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

Haberin Devamı

Sık sık kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir:

 1- Her zaman 2- Genellikle 3- Sıklıkla 4- Ekseriya 5- Çoğunlukla 6- Umumiyetle 6- Alelusul 7- Çokluk 8- Ekser

 Sık Sık Nasıl Yazılır?

 Eski Türkçe bir sözcük olan sık kelimesi, hem yoğun hem de bitişik anlamına gelir. Oğuzca dilinde de aynı anlama gelen bu sözcük, seyrek kelimesiyle zıt anlamlıdır. Kelime ikileme olarak kullanıldığında ise çoğunlukla anlamına gelir.

 Sık sık ikilemesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

 SIK SIK

 Sık Sık Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

 Türkçe dil bilgisi kurallarına göre ikilemeler birleşik değil ayrı yazılır.

 SIK SIK - Doğru Kullanım

 SIKSIK - Yanlış Kullanım

 Sık Sık Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Faruk ve ailesi Ankara'da yaşarken, sık sık onların evine giderdik.

 (Doğru Kullanım)

Haberin Devamı

 2- Bana sıksık seni sorup nerede olduğunu öğrenmeye çalıştı.

 (Yanlış)

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA