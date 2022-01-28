Sık sık nasıl yazılır? Sık sık kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Sık sık kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir:
1- Her zaman 2- Genellikle 3- Sıklıkla 4- Ekseriya 5- Çoğunlukla 6- Umumiyetle 6- Alelusul 7- Çokluk 8- Ekser
Sık Sık Nasıl Yazılır?
Eski Türkçe bir sözcük olan sık kelimesi, hem yoğun hem de bitişik anlamına gelir. Oğuzca dilinde de aynı anlama gelen bu sözcük, seyrek kelimesiyle zıt anlamlıdır. Kelime ikileme olarak kullanıldığında ise çoğunlukla anlamına gelir.
Sık sık ikilemesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:
SIK SIK
Sık Sık Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı
Türkçe dil bilgisi kurallarına göre ikilemeler birleşik değil ayrı yazılır.
SIK SIK - Doğru Kullanım
SIKSIK - Yanlış Kullanım
Sık Sık Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Faruk ve ailesi Ankara'da yaşarken, sık sık onların evine giderdik.
(Doğru Kullanım)
2- Bana sıksık seni sorup nerede olduğunu öğrenmeye çalıştı.
(Yanlış)