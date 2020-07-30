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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 30.07.2020 - 12:42,Son Güncelleme:

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erman istifa etti

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Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erman istifa etti
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Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman istifa etti. Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Erman'ın 29 Temmuz'da sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden istifa ettiği duyuruldu.

PROF. DR. MURAT ERMAN KİMDİR?
1966 doğumlu Prof. Dr. Murat Erman, 1983-1987 yılları arasında Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nde lisans eğitimi aldı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde aynı alanda yaptığı yüksek lisansın ardından aynı üniversitede doktorasını tamamladı. 2011 yılında profesör olan Erman, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı olarak da görev yaptı. Erman, 2012 yılından bu yana Siirt Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu.

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