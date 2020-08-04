Siirt Üniversitesi rektörlüğü için başvuru süreci başladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Siirt Üniversitesi rektör adaylığı için başvurularının başlatıldığını duyurdu. Duyuru detaylarına göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar, gerekli belgeleriyle birlikte 4 Ağustos 2020 tarihinden 14 Ağustos 2020 Cuma günü mesai saati bitimine kadar YÖK Başkanlığına başvuruda bulunabilecek.

Rektör adaylarında kamuda veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak şartı aranıyor. Ayrıca adaylardan son görev yaptığı üniversiteden alınan disiplin kaydını gösteren hizmet döküm belgesi isteniyor.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE İSTİFA ETMİŞTİ

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, 29 Temmuz günü, sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden istifa etmişti. Üniversiteden yapılan açıklamada kısaca şu bilgilere yer verilmişti:

"Prof. Dr. Murat Erman, göreve geldiği 2012 yılından bu yana Siirt Üniversitesi'nin büyümesi, gelişmesi ve ilimize katkı sağlayabilmesi için özverili çalışmalarda bulundu. Görevde bulunduğu zaman diliminde üniversitemizin gelişimi için yoğun mesai harcayan Prof. Dr. Murat Erman sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştır."