Siirt plaka kodu kaçtır? Siirt ve ilçelerinin plaka harfleri

Siirt Türkiye'nin önemli şehirlerinden biridir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Siirt'in yalnızca iki ilçesine plaka harfi atanmıştır.

Siirt Plaka Kodu Kaçtır?

Siirt'in plaka kodu 56'dır. Siirt'teki yer alan vergi dairelerine kayıtlı olan tüm araçlar 56 plaka kodunu alırlar. Plaka kodu aynı zamanda bir şehrin posta kodunu da belirler. Örneğin Siirt'in plaka kodu 56 ise, posta kodu da 56000'dir. Aynı zamanda Siirt'te trafiğe çıkmaya uygun plakalı araç sayısı da geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Bu açıklamaya göre şu an Siirt'te bulunan araç sayıları şu şekilde:

6744 adet otomobil,

1583 adet minibüs,

5213 adet kamyonet,

1002 adet kamyon,

129 adet otobüs,

2021 adet motosiklet,

3286 adet traktör,

361 adet özel araç

Olmak üzere, toplamda 20339 olarak açıklanan rakamlar, geçtiğimiz yıla göre yüzde 2,2 azaldı. Bu hesaba göre Siirt'te en çok bulunan araç türü otomobil. Bu listede otomobili ise kamyonet takip ediyor.

Siirt İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Siirt ilçesinin toplamda 7 ilçesi bulunması rağmen, bu ilçelerden yalnızca Kurtalan ve Merkez ilçelerine plaka harfleri atanmıştır. Yani trafikte herhangi bir aracın plaka harfine bakarak, o aracın Siirt'in hangi ilçesine bağlı olduğunu anlayabilirsiniz. Siirt'in Kurtalan ve Merkez ilçelerine atanmış olan plaka harflerini şu şekilde listeleyebiliriz:

AC 001 - AZ 999 - Merkez

D 0001 - D 999 - Merkez

DA 001 - DA 999 - Merkez

M 0001 - M 1000 - Merkez

T 0001 - T 1000 - Merkez

KA 001 - KZ 999 - Kurtalan

M 1001 - M 1500 - Kurtalan

T 1001 - T 150 - Kurtalan