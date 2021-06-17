Siirt lise taban puanları 2021! Siirt LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Siirt'te liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Siirt'teki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik SİİRT / MERKEZ / Siirt Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 425,4064 4,13 0,23 SİİRT / MERKEZ / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 393,6714 9,01 4,14 SİİRT / MERKEZ / Siirt Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 372,1609 13,7 9,01 SİİRT / MERKEZ / Siirt Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 332,0183 25,23 9,77 SİİRT / KURTALAN / Kurtalan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 160 325,7593 27,34 7,85 SİİRT / MERKEZ / Marmara Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 272 324,2302 27,87 9,05