Şiir Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? Şiir Örnekleri Ve En Sevilen Şiirler

Şiir alt alta yazılan ve daha çok doğu kültürünün vaz geçilmez ögeleri arasında bulunana bir etmen olmaktadır. Şiir genellikle savaş ve yiğitliklere içinde yazılan bir tür olmaktadır.

Şiir Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Bugün hemen hemen her kültüre de nesir olarak geçen şiir türler bulunmaktadır. Şiirler alt alta yazılan ve oldukça önemli yazım türleri olmaktadır. İlk yıllarda Türkler için daha çok dede korkut masalları gibi kopuz eşliğinde gerçekleşen bir eylem olmaktadır. Devamında divan edebiyatı gelmektedir. Osmanlı devletinde halk daha çok farsça ve diğer Arap dillerini saray ve çevresinde konuşmaktaydı.

Tabi ki bu durumda aha çok üst dönemde olan insanlar için yazılan şiirler olmaktadır. Bu nedenle bu şiirler oldukça karışık olabileceği gibi aynı zamanda sade de olabilmektedir. Devamın da ise halk edebiyatı bulunmaktadır. Halk edebiyata daha çok Türkiler gibi halk söyleyişleri şeklinde olmaktadır. Bu nedenle oldukça önemli bir yazım kaynakları olmaktadır. Sonarında Osmanlı devletinde bir tür modernleşme hareketi başlamıştır. Bu durumun temel nedeni ise Avrupa’ya her açıdan yetişmeydi amaçlamaktadır.

Bu çevrede Tanzimat edebiyatı gelişmiştir. Bu şiir türleri daha çok her türden olabilmektedir. Ve genellikle bu şiirleri yazan bireylerin geneli sanat sanat içindir mantığını gütmektedir. Fakat zaman içinde en çok tercih edilen yöntem ise sanat toplum içindir dönmüştür. Çünkü bu noktada git gide Osmanlı devletinin yıkılması ve meşrutiyet hedeflenmektedir.

Özellikle bu durum dikkate alındığında oldukça önemli olabilmektedir. Bu açıdan bakıldığı zaman ise ilerleyen zamanlarda daha da değişeceği ve gelecek şiirlere örnek olacağı bilinmektedir. Gelecek dönemde en çok karşılaşılan yazım türü ise yine sanat toplum için mantığıyla milliyetçi şiirler olmaktadır. Bu şiirlerin sahipleri ise daha çok halk içimden ve yabancı güçlere karşı savaşmayı kabul eden yöntemdir.

Cumhuriyetin ilan edilmesi ile yeni bir devlet ve yen, bir politika belirlenmiştir. Bu politika çevresinde tekrar sanat içindir mantığı ile günlük yaşamın olduğu garip akımı başlamıştır. Bu akımın öncüleri ise hece uyumunu reddeden Orhan Veli Kanık olmaktadır. Sonrasına ikinci yeni hâkim olmuştur. Şiir dünyasında bu noktada ise en ünlüleri ise Cahit Zarifoğlu olmaktadır. Birçoğu Kahraman Maraş içinden çıkan bu yazarlar oldukça önemli olabilmektedir.

Şiir Örnekleri ve En Sevilen Şiirler Nedir?

Şiirlerin türleri oldukça farklı olabilmektedir. Bu açıdan bakıldığı için birçok sevilen türlere göre şiir bulunmaktadır. Epik şiirler daha çok vatan ve millet sevgisini anlatan şiirler olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında ise Akıncılar şiirine sahip olan Yahya Kemal Beyatlı akıllara gelmektedir. Beyatlı bu tarz şiirleri ile çok büyük toplulukları etkilemiştir. Özellikle Türk akıncılarının başarıları hedefe alındığında oldukça farklı bir yere gelmektedir.

Yahya kemal Beyatlı ve Orhan Veli Kanık tarafından birçok günlük yaşam ve hayat şiirleri de yazılmaktadır. Bunlardan en çok sevilen ve bilineler İstanbullu dinliyorum gözlerim kapalı şiiri ve Sessiz gemi şiirleri olmamaktadır. Bu iki şiirinde hayatın anlamı ve gidilen yolculuklardan bahsedilmektedir. Özellikle Ölümün ne çok yakın olduğunu da yine aynı şair yaş 35 şiirinde vermiştir.