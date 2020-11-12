Sihizm nedir? Sihizm dini ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır? Sihizim tarihi, özellikleri ve kurucusu hakkında bilgi

Sihizim'e inanan kişilere Sih denilir. Sihler ise nerede ise büyük ülkelerin çoğunda yaşamaktadırlar. Sadece Amerika Birleşik Devletlerinde neredeyse 500 bin sih yaşamaktadır.

Sihizm Nedir?

Dünyanın beşinci büyük dini olan Sihizim'in tarihi 500 yıl öncesine dayanır. Sihizim şu anda Pakistan topraklarında bulunan Pencap şehrinin kuzey kesimlerinde ortaya çıkmıştır. 1.500'lü yıllarda ortaya çıkan Sihizim'in kurucusu Guru Nanak olarak bilinir. Guru Nanak ise Hindu felsefesini reddetmiştir. Hindu ayinlerine katılmayan Guru Nanak insanların eşit olduğunu söylemiştir. Nanak çok tanrı inancının yanlış olduğunu ve tek bir tanrı olduğunu dile getirmiştir. Bunun yanı sıra Sihlerde tüm yaratılış olayları ve yaratıcı da ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir.

Sihizim Dini Ne Zaman ve Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Sihizim 500 yıl önce ortaya çıkmıştır. Pakistan'ın Pencap şehrinde başlayan bu dinin kurucusu ise Guru Nanak olmuştur. O dönemde Hindu anlayışını reddeden Guru Nanak tek tanrı inancını savunmuştur. Birden başka tanrı ve tanrıçanın varlığını reddeden Guru Nanak tek bir tanrının varlığını benimsemiş ve insanlara bunu anlatmıştır. Sihizim'e inanan kişiler peygamberlere ve azizlere inanırlar. Aynı zamanda Sihizm'in kurucusu olarak kabul edilen on tane manevi üstat vardır.

Sihizim Tarihi

Kurucusu Guru Nanak olan Sihizim 1500'lü yıllarda ortaya çıkmıştır. Guru Nanak ise Talwandi'de doğmuştur. Ailesi ise Hindu olarak bilinir. Kız kardeşinin adı ise Bibi Nanki olarak bilinir. Nanak'ın kız kardeşinin onda Tanrı'nın ışığını gördüğüne ama bu sırrı da kimseye söylemediğine inanılır. Ayrıca Guru Nanak'a ilk inanan kişi de yine kız kardeşi olmuştur. Hayatın sırrını aramaya çıkan Guru Nanak bir süre sonra da evi terk etmiştir. Bu dönemde de Guru Nanak farklı kişiler ile tanışmıştır. Guru Nanak kendisinden sonra yerine geçmesi için Lehna'yı seçmiştir. Bunun hemen akabinde Bhai Lehna da Guru Angad olarak bilinmiştir. Sihizim'in on gurusu ise kutsal kabul edilmişlerdir.

Sihizim Özellikleri

Sihizim'e göre tek tanrı inancı vardır. Bu inanç çok tanrı inancını ise reddetmektedir. Sihizim'e göre tüm insanlar eşit sayılmaktadır. Bunun yanı sıra tüm sihlerin de yenmesi gereken beş kötülük vardır. Sihizim'e inanan Sih'ler önce kendi içlerinde bu beş kötülüğü yenmek zorundalardır. Bu beş kötülük ise ego, öfke, hırs, maddi bağlılık ve şehvet olarak bilinir. Aynı zamanda Sihizim'e göre beş erdeme de inanmak gerekir. Bu beş erdem ise memnuniyet, hayırseverlik, şefkat, olumlu tutum ve tevazu olarak bilinmektedir. Bu dine göre herkesin yaşama hakkı vardır. Sihizim aile hayatı yaşamayı önemser. Bunun yanı sıra Sihizim'e göre Sih'ler kazançlarının en az yüzde onunu paylaşırlar. Hayatlarının da yüzde onunu insanlara yardım ve Tanrı'ya hizmet etmek ile geçirirler.

Sihizim Kurucusu Hakkında Bilgi

Sihizim'in Kurucusu Guru Nanak'tır. 1459 Yılında Talwandi'de doğan Guru Nanak 1538 yılında hayatını kaybetmiştir. Sihizmin Kurucusu Guru Nanak'ın ailesi Khatri Kastından Hindular olarak bilinmektedir. Gurur Nanak hayatı anlamak ve bilinmeyeni keşfetme arzusu ile gençlik döneminde evi terk etmiştir. Aynı zamanda Guru Nanak 1440- 1418 yılları arasında farklı inanca sahip Kabir adlı saygı duyulan kişi ile karşılaşmıştır. 1538 Yılında ise Guru Nanak oğlu yerine kendisine inanan Lehna'yı kendi yerinin devamcısı olarak seçmiştir. Bunun yanı sıra Sihizm'in kurucusu olan Gurur Nanak 1538 yılında hayatını kaybetmiştir.