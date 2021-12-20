Sıhhat ne demek, ne anlama gelir? Sıhhat kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Sıhhat kelimesi, günlük hayatımızın bir parçası haline gelen kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelimenin, günlük hayatta çok sık kullanılmasına rağmen anlamı çok az kişi tarafından biliniyor.

Sıhhat Ne Demek?

Sıhhat kelimesi, dilimizde çok sık kullandığımız ve bu nedenle çok aşina olduğumuz kelimeler arasında yer alıyor. Sıhhat kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiş olan bir kelimedir. Aynı zamanda bu kelimenin anlamı ise, sağlık, esenlik ve doğruluk demektir.

Sıhhat Ne Anlama Gelir?

Sıhhat kelimesi, dilimizde sağlıklı olmak anlamında sıkça kullanılır. Çünkü sıhhat, sağlık, esenlik anlamına gelir. "Sıhhatler olsun" deyimi de buradan gelir. Aynı zamanda sıhhat kelimesi ile sağlık kelimesi eş anlamlıdır.

Sıhhat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Sıhhat kelimesinin TDK sözlük anlamı, doğruluk, sağlık ve esenlik demektir. Dilimizde çok sık kullanılan bu kelime dilimize ise, Arapçadan geçmiştir. Sıhhat kelimesi, dilimizde hem cümle içinde hem de tek başına sıkça kullanılıyor. Dilimizde sıhhat kelimesi en çok da, sağlıklı anlamında kullanılır. Sıhhatli olmak deyimi, aynı zamanda da sağlıklı olmak anlamına gelir.