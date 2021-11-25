Sıhhat kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sıhhatin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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İnsan vücudunun her hangi bir hastalığa yakalanmadığı ve normal değerlere sahip olduğu hale sıhhatli denir. Sıhhat, sağlık anlamındadır ve sağlık kelimesi sıhhat kelimesinin eş anlamlısıdır. Sağlık kelimesinin yanı sıra afiyet ve esenlik kelimeleri de sıhhat kelimesinin eş anlamlısıdır.

Sıhhat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Arapça kelime olan sıhha kökünden gelir ve aynı şekilde sağlık anlamında kullanılır. Türkiye'deki Hıfzıs-sıhha da Arapça kökenli bir kelimedir. Günümüzde sıhhat kelimesi de Türkçeleşmiş ve Türkçe sözlüğüne girmiştir.

Sıhhatin Eş Anlamı İle İlgili Örnek Cümleler (TDK)

Sıhhat kelimesinin eş anlamlısı olan sağlık, esenlik ve afiyet kelimelerinin cümle içerisinde kullanım biçimleri şu şekildedir:

1- Sağlık her işin başıdır.

2- Davetlilere afiyet olsun diyerek karşılık verdi.

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3- Gelin ve Damada esenlikler dilerim.

4- Sağlıklı yaşamın bir parçası olan spor sıhhatli yaşamın ilkelerinden biridir.

5- Sağlıklı yaşamın ilkelerinden biri de doğal beslenmedir.

6- İnsan vücudunun sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için gerekli olan şartların yerine getirilmesi gerekir.

7- Sıhhatli yaşamın ilkesi doğal beslenme, spor ve stresten uzak bir hayattır.