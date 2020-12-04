Sigortacılık Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Sigortacılık bölümünü okumak tam anlamıyla gelecek dönemde bir sigorta acentesi personeli olmak için bu konularda bilgi bakımından donanımlı hale gelmek anlamına gelmektedir.

Sigortacılık Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Sigortacılık bölümünün, bankacılık ve sigortacılık bölümünden farklı kılan en nitelik sigortacılık bölümünde eğitim görecek kişilere sigorta sektörü ile alakalı daha ayrıntılı bilgi sunuyor olmasıdır. Sigortacılık bölümü, sigorta sektörüne donanımlı ve bilgili insanlar yetiştirmek ve bu anlamda önemli ölçüde katkı ve fayda sağlayacak kişileri yetiştirir.

Sigortacılık Nedir?

Sigortacılık bölümü öğrencileri, 8 dönemlik bir eğitim hayatı içinde yer alırlar. Bu süre boyunca sigortacılık üzerine pek çok ders ile karşı karşıya gelirler. Sigortacılık konusunu işlenen ayrıntılı derslere katılan ve başarıyla bu dersleri tamamlayan öğrenciler meslek hayatlarına hazır hale gelirler.

Sigortacılık Bölümünün Amacı Nedir?

Sigortacılık bölümünün amacı, sigorta sektörüne katkı sağlayacak ve yararlı olabilecek nitelikte donanımlı ve bilgili insanlar yetiştirmektir.

Sigortacılık Mezunu Ne İş Yapar?

Sigortacılık bölümünü başarıyla bitirerek mezun olanlar; mesleki yaşamlarında hastalık, yangın, kaza sigortası yaptıran bireylerin yahut kurumların kayıtlarını oluştururlar. Bunun beraberinde sigortalıların, sigorta ödemelerinin denetleyerek ve kontrol ederek yasa kapsamına uygun biçimde olmasını sağlarlar.

Sigortacılık Kaç Yıllıktır?

Sigortacılık bölümünde eğitim hayatına devam isteyenleri, 4 yıl boyunca içinde olmaları gerekecek olan bir süreç bulunmaktadır. Sigortacılık bölümünden mezun olmak için yeterlilik koşullarını yerine getirmeyi başaran tüm öğrenciler ‘‘Sigortacılık Lisans Diplomasını’’ alacaklar ve “Sigortacılık Meslek Elemanı” unvanına sahip hale geleceklerdir.

Sigortacılık Okumak İçin Ne Gereklidir?

Sigortacılık okumak için öğrencilerin gerekli olan puan türünde yeterli seviyeye sahip olmalarının yanı sıra, son derece sabırlı, sorumluluk sahibi, sektöre ilgili ve son derece meraklı kişiler olmaları oldukça önemli bir konudur.

Sigortacılık Öğretimi İngilizce midir?

Üniversitelerin ilgili bölümünde okuyacak öğrencilerin alacakları Sigortacılık öğretimi İngilizce dilinde yapılmaktadır.

Sigortacılık Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Sigortacılık bölümü EA Puan türünde öğrenci alımı yapmaktadır. EA puan türü; YKS sınavına girilerek eşit ağırlıklı alanda alınan puan demektir.

Sigortacılık Bölümü Dersleri Nelerdir?

Sigortacılık bölümünü tercih eden öğrencilerin 4 yıl boyunca sorumlu olacakları pek çok ders bulunuyor. Bunlar;

- Sigorta Pazarlaması ve Satış Teknikleri,

- Hukukun Temel Kavramları,

- Borçlar Hukuku,

- Nakliyat ve Lojistik Sigortaları,

- Sigorta Matematiği,

- Finansta Kantitatif Teknikler,

- Ticaret Hukuku

- Finansal Tablolar ve Analizi,

- Sigorta Muhasebesi,

- Sigortacılıkta Risk Yönetimi,

Sigortacılık Bölümünün İş İmkânları ve Olanakları Nelerdir?

Sigortacılık bölümünden mezun olma hakkını elde etmiş olan bireyler kişiler meslek, hayatlarını birbirinden farklı nitelikteki iş yerinde devam ettirebilecekleri çok çeşitli iş imkânları ve olanaklarına sahiptirler. Her geçen gün daha da fazla büyüyen sigorta sektörü ve online sigortacılık sayesinde ilgili bölümden mezun kişiler, sigortacılık ve finans şirketlerinde kendilerine iş bulabilme ve çalışabilme olanağına sahiptirler. Bu kişiler için ayrıca kredi çeşitli sigorta acenteleri ve kredi kuruluşları da önemli iş seçeneklerini oluşturmaktadır.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Sigortacılık bölümünde yeterli başarıyı gösteren ve bunun neticesinde mezun olabilen kişilerin iş bulabilecekleri ve çalışabilecekleri birbirinden farklı seçenekler bulunur. Bunlardan bazıları ise şunlardır;

- Özel Bankalar

- Kredi Kuruluşları

- Kamu Bankaları

- Sigortacılık Şirketleri,

- Finans Şirketleri,

Sigortacılık Çalışma Alanları Nelerdir?

Her geçen gün daha da fazla büyüyerek önemli bir gelişme yakalayan sigorta sektörü ve online sigortacılık sayesinde, ilgili bölümden mezun kişilerin çalışma alanlarındaki çeşitlilik giderek daha da fazlalaşmaktadır. Bu sayede sigortacılık mezunu kişilerin başta sigortacılık şirketleri olmak üzere çeşitli finans şirketleri önemli çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

Sigortacılık Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Sigortacılık bölümünde okumayı tercih edecek öğrencilerin tercih edebilecekleri 4 Yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü olan üniversitelerden bazıları şunlardır;

- Kadir Has Üniversitesi ( İstanbul )

- Medipol Üniversitesi ( İstanbul)

- Gelişim Üniversitesi ( İstanbul)

- Trakya Üniversitesi ( Edirne)

- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kıbrıs )

- Kocatepe Üniversitesi ( Afyonkarahisar)

- Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta)

- Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi (Karaman)

- Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat)