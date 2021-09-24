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Sigorta Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Türkiye'de Hangi Sigortalar Var, Kaça Ayrılır?

Sigorta Türleri Ve Özellikleri Nelerdir Türkiyede Hangi Sigortalar Var, Kaça Ayrılır

Sigorta insanların herhangi bir konuda maddi güvence sağlaması açısından son derece önemlidir. Bu nedenle pek çok kişi çeşitli konularda sigorta yaptırmaktadır. Bu bağlamda sigorta çeşitleri de farklılık göstermektedir. Sigorta türleri ve özellikleri nelerdir? Türkiye'de hangi sigortalar var, kaça ayrılır detayları ile derledik.

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Aracınıza, kendinize, evinize, değer verdiğiniz şeylere sigorta yaptırmanız mümkündür. Sigorta yaptırmanız durumunda bir risk ile karşılaşmanız halinde yaptırmış olduğunuz sigorta sayesinde maddi olarak teminatınızı almanız mümkün olmaktadır. 

 Sigorta Türleri ve Özellikleri Nelerdir? 

 Bir konu ile ilgili sigorta yapmanız halinde manevi anlamda da kendinizi güvence altında hissetmeniz mümkündür. Sigortaların da farklı türleri bulunmaktadır. Bunun yanında her bir sigortanın risk koşulu da farklılık göstermektedir. Sigorta türleri genel bağlamda iki çeşittir. Bunlar; 

Hayat Sigortası 

Hayat Dışı Sigortalar şeklindedir. 

Hayat Sigortası, insanların yaşam kalitelerini artırmak amacı ile yapılır. Bu sigortalar belli bir birikim gerektirmektedir. Bu kategori altında; ferdi kaza sigortası, özel sağlık sigortası, grup hayat sigortası, ölüm hali sigortası, özel durum sigortası, maluliyet sigortası bulunmaktadır. Bu sigortaların yaptırılması halinde bireylerin yaşam kaliteleri artacaktır. Bu şekilde daha güvenli bir yaşam sürmeleri mümkündür. 

 Hayat dışı sigortalar maddi hasarlar neticesinde kişilere tazminat verilen sigorta türleridir. Kaza sigortası, yangın sigortası, tarım sigortası, araç sigortası, makine sigortaları hayat dışı sigortalar kategorisinde yer almaktadır. Bu sigortalar yapıldığı zaman herhangi bir risk durumunda gerekli tespitler gerçekleştirilip meydana gelen maddi hasarlar neticesinde kişilere tazminat ödemesi yapılmaktadır. 

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 Türkiye'de Hangi Sigortalar Var? 

 Sigortalar, belli primler karşılığında ileride yaşanabilecek kötü bir durum neticesinde kişilerin maddi zararların ödendiği sözleşmelerin genel ismidir. Bu güvence sigorta şirketlerince sağlanır. Kişiler beklenmeyen ve bütçe bozulmalarına neden olacak durumlar karşısında yapmış oldukları sigortalar sayesinde çok fazla maddi zarar görmezler. 

 Sigorta yaptırılacağı zaman, sigorta şirketi ile kişiler arasında poliçe isimli bir anlaşma imzalanmaktadır. Bu anlaşmaların içerikleri sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Sigortalar farklı konular için yapılabilir. Ev, araba, cep telefonu, sağlık gibi konularda sigorta yaptırmak mümkündür. 

 Bazı sigortaların zorunlu olarak yaptırılması gerekmektedir. Ancak bazı sigortalar ihtiyaç dahilinde kişilerin isteği ile yaptırılmaktadır. Örneğin trafik sigortasının tüm araç sahiplerince yaptırılması zorunludur. DASK deprem sigortasının da ev sahipleri tarafından yaptırılması gerekmektedir. Bunun dışında kişiler kendi istekleri ile arabalarını, cep telefonlarını sigortalatabilirler. Kişiler sağlıkları için tamamlayıcı ya da özel sağlık sigortası yaptırabilirler. Eşyalar için ya da eviniz için konut sigortası yaptırmanız da mümkündür. 

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 Sigortalar Kaça Ayrılır? 

 Ülkemizde yaptırılabilecek çeşitli sigortalar bulunmaktadır. Bunların bazıları zorunlu iken bazıları ihtiyaç dahilinde yaptırılabilmektedir. 

 Zorunlu trafik sigortasının tüm araç sahipleri tarafından yaptırılması gerekmektedir. Trafikte herhangi bir kazanın meydana gelmesi durumunda, zorunlu trafik sigortası araçların ve şahısların belli bir limite kadar hasarlarını karşılamaktadır. Bu şekilde araç sahibi büyük maddi kayıplar yaşamaz. 

 Kasko Sigortası, kaza durumunda ya da başka bir şekilde kişilerin araçlarında meydana gelen zararların sigorta şirketi tarafından karşılanmasıdır. Bu sigorta isteğe bağlı olarak yapılır. Çalınma, yanma, çarpma durumunda hasarlar kasko sigortası tarafından ödenmektedir. 

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 Kaza ya da hastalık sebebi ile meydana gelen sağlık giderlerinin karşılandığı sigorta özel sağlık sigortası olarak isimlendirilmektedir. Özel sağlık sigortası özellikle özel hastanelerden alınacak hizmetler için kişilerin ekstra ödeme yapmalarını engellemektedir. 

 Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı kişilerin özel hastanelere gitmeleri durumunda ücretsiz bir şekilde tedavi olmalarını sağlayan sigorta çeşidi tamamlayıcı sağlık sigortası olarak isimlendirilmektedir. Bu sigorta SGK anlaşmalı özel hastaneler için geçerlidir. Bu durumda kişilerin özel hastanelerden aldıkları hizmetlerin bir kısmı SGK tarafından ödenmektedir.

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