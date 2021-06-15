Sigorta nedir, ne işe yarar? Sigorta çeşitleri nelerdir? Sigorta terimleri ve tanımları

Sigorta, kendinizi korumaya almak demektir. Ev yangını, araba kazası veya hırsızlık gibi risklere karşı korumanıza yardımcı olur. Ayrıca çalışamayacak kadar hastalanırsanız veya ölürseniz ailenizi geçindirmek için size para ödeyen bir sigortaya da sahip olabilirsiniz.

Sigorta Nedir, Ne İşe Yarar?

Sigorta ile neye karşı korunmak istediğinizi siz seçersiniz. Ardından sigortacınız, sigortalanacak olayların gerçekleşmesi riskini hesaplar ve ödeme planı yapılır. Sigorta poliçesi, tam olarak neye karşı korunmakta olduğunuzu veya neye karşı korunmadığınızı listeleyen bir belgedir. Örneğin, bir seyahat sigortası poliçesi, kendinizi yurtdışında yaralamanız durumunda tıbbi faturalarınızı karşılayacağını söyleyebilir. Prim, sigorta yaptırmak için her ay veya yılda ödediğiniz tutardır.

Ödediğiniz miktar, riske ve sigortaladığınız olayların değerine bağlıdır. Örneğin, deneyimsiz bir sürücüyseniz kaza geçirme olasılığınız daha yüksektir. Bu nedenle araba sigortanız daha pahalıya mal olabilir. Ayrıca pahalı bir araba kullanırsanız daha da fazla olur çünkü onarımlar muhtemelen daha pahalı olacaktır. Poliçenin kapsamına giren bir şey olursa, sigortanız için talepte bulunabilirsiniz. Sigorta şirketine olanları anlatırsınız, poliçenizin kapsamına girip girmediğini kontrol ederler ve talep, karşı korunduğunuz şeyle örtüşüyorsa, anlaştığınız şekilde size ödeme yaparlar.

Önemli Sigorta Çeşitleri Nelerdir?

Pek çok farklı sigorta türü vardır. Düğünden evcil hayvanlarınıza kadar hemen hemen her şeyi karşılayabilirsiniz. Bazı sigortalar zorunludur. Örneğin; temel araba sigortası olmadan araba süremezsiniz ve bina sigortası olmadan evinizde ipotek alamazsınız. Sigorta yaptırmanın asıl amacı kendinizi ve ailenizi korumaktır. İhtiyacınız olan sigorta türleri, korumanız gerekenlere bağlı olacaktır.

Ev Sigortası

Fırtına, sel, yangın, yıldırım, çökme gibi nedenlerle hasar görmesi durumunda evinizin onarım veya yeniden inşa maliyetini karşılar.

Araba Sigortası

Üçüncü şahıs; bu, bir kazaya karışan diğer kişileri veya başkalarının mallarına zarar verir. Fakat arabanız hasar görürse veya çalınırsa, bunun bedelini kendiniz ödemek zorundasınız.

Üçüncü şahıs, yangın ve hırsızlık; üçüncü şahıslara benzer, ancak arabanız çalınırsa veya ateşe verilirse onarım ve değiştirme işlemlerini kapsar.

Kapsamlı; yukarıdaki her şeyi kapsar ve ayrıca kendi arabanızdaki hasarları da kapsayacaktır.

Seyahat Sigortası

Acil tıbbi masraflar,

Mülke zarar vermekten veya yaralanmaya neden olmaktan dava açarsanız kişisel sorumluluk,

Kayıp veya çalınan çantalar,

Seyahatinizi iptal etme, erteleme veya kısaltma maliyetlerini kapsamaktadır.

Hayat Sigortası

Kritik hastalık,

Gelir koruması ve ödeme koruması; Hasta veya engelli olduğunuz için bir süre çalışamazsanız, ücretinizin bir yüzdesini sigortadan alırsınız.

Bakmakla yükümlü olduğunuz kişilere, ölürseniz toplu bir miktar veya düzenli ödeme yapılmasını sağlar.

Sigorta Terimleri ve Tanımları

Poliçe sahibi: Poliçe sahibi, hayat sigortası poliçesinin satın alınmasını teklif eden ve primi ödeyen kişidir.

Hayat Garantisi: Hayat sigortalı kişidir. Hayat sigortalı, zamansız ölüm riskini karşılamak için hayat sigortası planının satın alındığı hayattır. Öncelikle ailenin geçimini sağlayan kişi hayat garantilidir. Hayat garantili poliçe sahibi olabilir veya olmayabilir.

Teminat tutarı: Hayat sigortası, sigortalıya hayat sigortası sağlamak içindir. Hayat sigortası planı satın alırken genellikle hayat sigortası olarak hayat sigortası olarak seçilmektedir. Teknik terimlerle, 'Teminat Bedeli', sigortacının sigortalı kişinin ölümü veya başka bir sigortalı olayın meydana gelmesi durumunda ödemeyi kabul ettiği bir miktar için kullanılan terimdir.

Aday: 'Vekil', talihsiz bir olasılık durumunda hayat sigortası şirketi tarafından teminat edilen meblağın ve diğer faydaların ödeneceği poliçe sahibi tarafından gösterilen kişidir.

Politika görev süresi: 'Poliçe kullanım süresi', poliçenin hayat sigortası teminatı sağladığı süredir. Poliçe görev süresi, hayat sigortası planının türlerine ve hüküm ve koşullarına bağlı olarak 1 yıldan 100 yıla kadar değişen herhangi bir süre veya tüm ömür olabilir. Çoğu zaman, bu aynı zamanda politika terimi veya politika süresi olarak da adlandırılır.

Vade yaşı: Olgunluk yaşı, poliçenin sona erdiği veya sona erdiği garanti edilen hayatın yaşıdır. Bu, politika görev süresine benzer, ancak planın ne kadar süre yürürlükte kalacağını söylemenin farklı bir yoludur.