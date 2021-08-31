Signal Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Signal Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Signal markası ilk olarak 1961 tarihinde lansmanını yapıp insanlara kendisini tanıtmıştır. 1984 tarihinde Türkiye içerisine öncelikle kırmızı ile beyaz çizgiler ile giriş yapmıştır.

Signal Hangi Ülkenin Markasıdır?

Signal diş macunu markası Birleşik Krallıklara ait olan bir diş macunu markasıdır.

Signal Nerede Üretiliyor?

Signal diş macunu Birleşik Krallıklarda üretilmekte olup çok sayıda ülke içerisinde satışını gerçekleştirmektedir.

Signal Ne Zaman Kurulmuştur?

Signal diş macunu markası, Unilever tarafından 1961 tarihinde tanıtılmış olan bir markadır.

Signal Markasının Sahibi Kimdir?

Signal diş macunu markası, Unilever tarafından geliştirilmiş olan bir markayı oluşturmaktadır.

Signal Markasının Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?

Signal markası, Unilever şirketine ait olan diş macunu markalarından bir tanesini oluşturmaktadır. Signal diş macunu markası Unilever tarafından 1961 senesinde tanıtılmıştır. Bu diş macunu meşhur beyaz ve kırmızı çizgileri tanıtmıştır. Signal makası; 1977 senesinde florürlü olan diş macunu, 1986 senesinde anti-tartar formüllü ve 1999 senesinde antibakteriyel çeşitlerini tanıtmıştır.

Bir sıra ülkeler arasında Asya ve Latin Amerika içerisinde Signal markasının yerine Pepsodent'in satışı yapılmaktadır. Brazilya'da ise Closeup, İtalya ile Avusturya'da Mentadent, Yunanistan'da Aim ve Çin'de ise Zhong Hua adı ile satılmaktadır. Signal markası Unilever’in “Her gün çok daha iyi bir gelecek yaratma” amacı ile Türkiye içinde ağız bakım alışkanlıklarının kazanılması için bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir.