Sığırtmaç ne demek, ne anlama gelir? Sığırtmaç kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Sığırtmaç kelimesi, çok sık duymaya alışık olmadığımız kelimeler arasında yer alıyor. Bu nedenle de pek çok kişi, bu kelimenin anlamını merak ediyor.

Sığırtmaç Ne Demek?

Sığırtmaç kelimesi, dilimizde sıkça karşımıza çıkan sözcükler arasında yer alıyor. TDK’ye göre sığırtmaç kelimesi, ise şu anlama gelmektedir: nahır, sığır çobanı, büyükbaş güden kimse anlamına geliyor.

Sığırtmaç Ne Anlama Gelir?

Sığırtmaç kelimesi, dilimizde hem tek başına hem de cümle içinde çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu özelliği sayesinde de pek çok farklı şekilde anlam kazanıyor. Sığırtmaç kelimesi, büyükbaş güden kimse, sığır çobanı ve nahır anlamına gelir.

Sığırtmaç Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Sığırtmaç kelimesi, dilimizde en sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. TDK sözlük anlamına göre ise sığırtmaç kelimesi, sığır çobanı, büyükbaş güden kimse ve nahir anlamına geliyor. Bu kelime, cümlede kullanıldığı duruma göre anlam kazanıyor. Sığırtmaç kelimesi, tek başına ya da cümle içinde kullanılabiliyor. Bu kelime eski Türkçedeki sığır kelimesinden türetilmiştir.