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Sığırcık Nedir, Nasıl Beslenir Ve Nerede Yaşar? Sığırcık Kuşu Yenir Mi, Sesi Ve Özellikleri

#Sığırcık Kuşu#Sığırcık#Kuş
Sığırcık Nedir, Nasıl Beslenir Ve Nerede Yaşar Sığırcık Kuşu Yenir Mi, Sesi Ve Özellikleri

Sığırcık bir kuş türünün ismidir. Bu kuş türüne bayağı sığırcık da denmektedir. Sığırcık kuşu ötücü bir kuş olarak da bilinmektedir. Bazı kuş türleri evde kafeste beslenebildiği gibi bazı kuş türleri de sadece doğada varlığını sürdürebilmektedir. Sığırcık kelimesi hayvan bilimi terimleri arasında yer almaktadır. Sığırcık nedir, nasıl beslenir ve nerede yaşar, sığırcık kuşu yenir mi, sesi ve özellikleri nasıldır konularına dair tüm detayları derledik.

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 Sığırcık kuşunun ismini insanlar duymasa bile aslında bu kuşa doğada mutlaka rastlamıştır. Hatta sığırcık kuşu çok büyük olmamakla beraber görüntü itibariyle serçe kuşuna benzetilmektedir. Bu yüzden de bireyler serçe kuşuyla sığırcık kuşunu karıştırabilmektedir.

 Sığırcık Kuşu Nedir?

 Serçe ailesinden gelen, serçeden biraz daha iri gözüken, uzun gagalı, kısa kuyruklu, siyah renkli olan, sürü halinde yaşayan ötücü kuş türüne sığırcık kuşu denmektedir.

 Tüyleri metalik siyah ve parlaktır. Ortalama bu kuş 20 cm uzunluğunda olabilmektedir. Hatta yılın bazı zamanlarında siyah ve parlak olan tüylerinde beyaz benekler meydana gelmektedir.

 Sığırcık kuşunun endişe durumu asgari seviyededir. Sturnus vulgaris ismi sığırcık kuşunun bilimsel adıdır. Sığırcık kuşu ortalama 2 ya da 3 yıl yaşayabilmektedir. Bu kuşun kütle ağırlığı ise 50 ile 100 gram arasında değişmektedir.

 Sığırcık Kuşu Nasıl Beslenir?

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 Sığırcık kuşları küçük boyutlu etlerle beslenmektedir. Güve, yusufçuk, arı, karınca, çekirge, örümcek, böcek, sivri sinek sığırcık kuşunun başlıca besin kaynaklarıdır.

 Hatta sığırcık kuşları bazı zamanlarda kertenkele, solucan ve salyangoz gibi hayvanları da avlayarak yemektedir. Bu hayvanlar sığırcık kuşuna göre daha büyük boyutlu et hayvanlarını oluşturmaktadır. Görüldüğü gibi sığırcık kuşlarının beslendiği ürünler farklıdır aynı zamanda beslenme şekilleri de farklıdır.

 Sığırcık Kuşu Nerede Yaşar?

 Sığırcık kuşunun dünyada genel yaşam alanı Avrupa'nın sıcak bölgeleridir. Ülkemizde ise sığırcık kuşu Asya'nın batı kıyılarında yaşamaktadır.

 Sığırcık kuşunun alt türleri de bulunmaktadır. Bu türler dünyanın ayrı ayrı bölgelerine dağılmış durumundadır.

 Sığırcık Kuşu Yenir mi?

 Sığırcık kuşunun eti insanlar tarafından yenmektedir. Hatta bu etin tadı bıldırcın kuşunun etinin tadına benzetilmektedir.

 İslamiyet dininde kumru, bülbül, bıldırcın, saksağan, kanarya, muhabbet kuşu, sülün, güvercin, bağırtlan kuşu, keklik, tarla kargası, kırlangıç, papağan gibi daha pek çok kuş türünün etinin insanlar tarafından yenmesi helal görülmektedir.

 Sığırcık kuşları da bu kuş türleri arasındadır. Görüldüğü gibi bu kuş türleri leş yememekte ve avını pençesiyle yakalamaz. Doğal olarak da eti lezzetli ve yumuşaktır.

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 Sığırcık Kuşunun Sesi ve Özellikleri Nasıldır?

 Sığırcık kuşunun özellikleri şöyle sıralanmaktadır:

Ötücü bir kuştur.

Tüyleri gri, siyah ve parlaktır.

Bazı dönemlerde tüylerinde beyaz benekler görülür.

Boyu 20 cm civarındadır.

Serçe kuşuna benzemektedir.

Besin kaynağı küçük yapılı hayvanların etleridir.

Sığırcık kuşları grup halinde uçmaktadır.

Sığırcık kuşları gürültülü kuşlar arasındadır.

Sığırcık kuşları toplu halde gökyüzünde dans eder gibi hareketler sergilemektedir.

Bu görsel sanki tek bir sığırcık kuşu hareket ediyormuş gibi gözükmektedir.

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Sığırcık kuşu türleri arasında göçmen çeşitler de yer almaktadır.

Yerleşik halde bulunan sığırcık kuşu çeşitleri de vardır.

Uzun ve sivri gagaları vardır.

Karın ve göğüs yapıları oldukça sevimlidir.

Pembe sığırcık ve mino gibi türler sığırcık kuşu türleri arasındadır.

Tüyleri ise koyu renklidir.

Gaga rengi ise bazılarında sarının tonlarıdır.

Gaga ve tüy renkleri dönemlere göre değişmektedir.

Sığırcık kuşunun gürültülü kuşlar arasında yer aldığını ve ötücü kuşlar olduğunu bildirdik. Buradan hareketle sığırcık kuşunun sesini tahmin edersiniz. Hatta sığırcık kuşları sürü halinde dolaştıkları için hepsi birden ses çıkardığında bu ses motor ya da uçak sesine benzetilmektedir.

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 Sığırcık kuşları daha az öttüğünde de tiz ve yoğun bir ses çıkarmaktadır. Bu kuşların kendine has sesleri vardır. Bu yüzden sığırcık kuşlarının sesini tanıdıktan sonra farklı bir kuş sesiyle karıştırmak imkansızdır.

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