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Sigaranın zararları nelerdir? Sigaranın sağlığa fiziksel ve psikolojik olarak verdiği zararlar

#Sigara#Göz#Organ
Sigaranın zararları nelerdir Sigaranın sağlığa fiziksel ve psikolojik olarak verdiği zararlar

Kıyılmış bir tütünün kağıda sarılmasıyla tüketilen, dumanı çekilerek içilen ürüne sigara denmektedir. Tüm dünyada sigara içen pek çok insan bulunmaktadır. Sigara tüketen bireyler aslında genel olarak sigaranın sağlığa zararlarını bilmektedir. Biz sizler için bu yazıda paketli halde satılan tütünün yani sigaranın zararlarının ne olduğunu ve bu zararların fiziksel ve psikolojik anlamdaki etkilerini derledik.

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Sigara günümüzde yaygın olarak kullanılan bir üründür. Hatta ülkemizde de diğer ülkelerde olduğu gibi sigaraya başlama yaşı bile oldukça küçülmüştür. Sigara ürününün tarihte 18. yüzyılda İspanyol denizciler tarafından Amerika ülkesinden Avrupa ülkelerine getirildiği söylenmektedir.

 Sigaranın Zararları Nelerdir?

 Sigaranın zararları küçümsenmeyecek kadar fazla ve etkilidir. İşte bilinen ve bilinmeyen sigaranın zararları şöyle sıralanmaktadır;

Kalp ve damarlar zarar görmektedir.

Kalp ve damarın görmüş olduğu bu zarar tansiyon, kalp krizi ve damar tıkanıklığı gibi hastalıklara sebebiyet vermektedir.

Yaş ilerledikçe sigara içen bireyde bunama ve beyin felci gibi hayati risk taşıyan hastalıklar oluşabilmektedir.

Sigaradan alınan her nefeste insan vücudundaki 50 bin hücre ölmektedir.

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Göz organı da sigaradan olumsuz etkilenmektedir. Hatta ilerleyen dönemde körlük, katarakt gibi göz hastalıkları oluşabilmektedir.

Sigara içen kişinin bulunduğu ortama kötü koku yayılır.

Sigara içen kişinin yaşı genç olsa bile cilt kararması olur ve birey olduğundan yaşlı gözükür.

Diş hastalıkları da sigara içen kişide olabilir. Diş kararması, kirlenmesi ve çürükler sigaranın tahribatları arasındadır.

Sigara kanser riskini arttırmaktadır.

Kişinin tat alma duyusu azalmaktadır

Ses telleri zarar görmekte gırtlakta iltihaplanmalar olabilmektedir.

Sigaranın Sağlığa Vermiş Olduğu Fiziksel Zararlar

 Bilindiği gibi insan vücudu sadece fizikten ibaret değildir. İnsanı bir bütün olarak düşündüğümüzde hem fizik hem de psikoloji olarak ayırt etmek doğru olacaktır. Dolayısıyla da sigaranın fiziksel zararlarının olabildiği gibi psikolojik zararları da mevcuttur. Bu başlıkta sigaranın sağlığa vermiş olduğu fiziksel zararlara devam edeceğiz;

Akciğer organının kansere yatkınlığı artar.

Pankreas kanseri, ülser gibi hastalıklara yakalanma riski artar.

Kısırlık, sakat çocuk doğurma gibi doğurganlığı da olumsuz etkilemektedir.

İdrar kesesinde meydana gelebilecek mesane kanseri de olabilmektedir.

Kemik erimesi olabilmektedir.

Burunda koku alma duyusu azalacaktır.

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Sigaranın Sağlığa Vermiş Olduğu Psikolojik Zararlar

 Sigara içmek aslında bir mirastır. Çünkü sigara içen anne ve babalardan meydana gelen çocuklar kanseri önleyen bir nesli de yok etmektedir. Çocukların yanında sigara içildiğinde olumsuz etkilenmeler söz konusu olmaktadır. Bu olumsuz etkilenmeler hem fiziksel hem de psikolojik olmaktadır.

 Hatta çocuk anne ve babasından gördüğü için ilerleyen yaşında sigara içmeye başlayabilmektedir.

 Hamile olan kadınlarımız gebeyken sigara içtiğinde bile bebekler oranında zeka geriliğine sahip olmakta ve eksik kilolu doğmaktadır.

 Sigara içen kişi kendini yorgun ve uykusuz hissetmektedir. Bu yorgunluk ve uykusuzluk hali kendisinin günlük yaşamını olumsuz etkilemektedir. Gün içerisinde kişi stresli, sinirli bir yapıda olmaktadır. Bu durum da kişinin hem kendi psikolojisine hem de etrafındaki kişilerin psikolojisine zarar vermektedir.

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 Ruhsal gerilim ve stres yorgunlukla beraber uykusuzlukla birleşince kişinin başarı düzeyini düşürmekte hatta yaptığı işlerde performans düşüklüğüne neden olmaktadır. Bu durum bireyi mutsuz ve güvensiz yapmaktadır. Bireyin reflekslerinde bile azalma yaşanmaktadır.

 

 Sigaranın vermiş olduğu bu psikolojik zararlar sigarayı kullanan kişiye, çevresindekilere, ailesine ve hatta çocuklarının geleceğine bile kötü bir miras gibi kalmaktadır.

 

 Depresyon da sigaranın psikolojik zararlarından sadece bir tanesidir. Sigara içen kişinin duygu durumu içmeyen kişiye oranla daha fazla karışmaktadır. Hatta sigara içen kişi zaman zaman hiçbir şeyden zevk almamaktadır.

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 Öfke kontrolünün sağlanamaması, sinirlilik hali, uyku bozukluğu, depresyon, stres, gerilim, mutsuzluk, güvensizlik, olumsuz bir miras ve yorgunluk sigaranın başlıca psikolojik zararları arasındadır.

 

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#Sigara#Göz#Organ

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