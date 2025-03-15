Sıfır Atık Yarışması başvuruları başladı

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Bu yılki yarışmaya, öğrenci katılımına açık “Çizgi Roman” ve “Atıktan Sanata İleri Dönüşüm” kategorilerine ek olarak, okulların katılabileceği “Yaşayan Okul Bahçeleri” kategorisi eklendi. Çizgi Roman Yarışması’na ortaokul ve lise öğrencileri, sıfır atık temasını işleyen özgün çizgi romanlarıyla katılabilecek. Atıktan Sanata İleri Dönüşüm Yarışması’na okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri; atık malzemelerle tasarladıkları sanatsal çalışmalarla katılım sağlayabilecek. Yaşayan Okul Bahçeleri Yarışması’na ise tüm seviyelerdeki okullar, dikey bahçeler, yeşil duvarlar, kompost alanları, organik tarım bahçeleri, güneş panelleri, yenilenebilir enerji köşeleri, geri ve ileri dönüşüm, permakültür bahçeleri, yeşil çatılar gibi doğa dostu çalışmalarıyla katılabilecek.

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ÖDÜLLER VE SÜRPRİZLER

Yarışma kategorilerinde dereceye giren ilk üç öğrenciye yaş gruplarına göre akıllı saat, tablet, dizüstü bilgisayar, elektrikli bisiklet gibi ödüller verilecek. Ayrıca okullara çevre beratı ile sürpriz hediyeler sunulacak.

BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLER

Yarışma başvurusu 11 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek. Eserler, belirtilen tarihe kadar okul müdürlüklerine teslim edilecek. Değerlendirme aşamaları okul, ilçe, il ve bakanlık seviyelerinde yapılacak. Ödül töreni ise Haziran 2025’te Çevre Haftası’nda gerçekleştirilecek. Yarışmaya katılım şartları ve başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgiye MEB’in resmi internet adresinden ulaşılabilir.