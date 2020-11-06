Sıfır Atık Belgesi alan İstanbul’daki ilk devlet üniversitesi

Yaptığı projeler ve eğitim alanında adından sıkça söz ettiren Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) çevresel konularda da farkını ortaya koydu. Üniversitenin ‘Sıfır Atık Belgesi’, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından imzalanarak tescillendi. Sıfır Atık Belgesi, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesini veya minimize edilmesini, atığın oluşması durumunda ise geri kazanımının sağlanmasını amaçlıyor. Belge, atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan, hedef doğrultusunda yapılan çalışmaların belirlenen hedeflere ulaşılması sonucu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından ilgili kurumlara 5 yıl süreyle geçerli olacak şekilde veriliyor.

ÖRNEK KAPMÜS OLMA HEDEFİ

Kampüslerin diğer üniversitelere örnek bir olması için çalışmalarını sürdüren YTÜ rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, atıkların ekonomik değeri olan bir hammadde olarak değerlendirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için geri dönüşümünün sağlanması, yeşil ve çevreci bir kampüs temasının yanında kaynak kullanımın azaltılması, varlıkların yönetimi ve geri dönüşümüne önem veren çalışmalarıyla öne çıkıyor. '#ArGedeLiderYTÜ' sloganını oluşturan Yılmaz, İstanbul’da 'Sıfır Atık Belgesi' alan ilk devlet üniversitesi olarak tüm çevresel çalışmaları sürdürüyor. Kampüs su kullanımı ve enerji tüketimi konularında da, önümüzdeki süreçte sürdürülebilir, akıllı ve karbon konusunda nötr kampüs olarak örnek olması hedefleniyor.