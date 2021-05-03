Sıffin Savaşı Tarihi Ve Özeti - Sıffin Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

İslam döneminde birçok savaş yaşanmıştır. İslam'a karşı düşmanlık besleyen topluluklar sık sık çatışma yaşanmasına sebep olmuşlardır. Kimi zaman kardeşi kardeşe düşürmeyi bile denemişlerdir. Sıffin Savaşı'da İslam döneminde yaşanmış olan ve sonuçları dolayısıyla iz bırakmış bir savaş olarak tarihe geçmiştir.

Sıffin Savaşı Nedir? Sıffin Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

Sıffin Savaşı, yaklaşık üç ay kadar süren ve İslamiyet Dönemi'nde yaşanmış olan bir savaştır. İslamiyet ilk yayılmaya başladığından beri Müslümanlar için birçok zorluk ortaya çıkmıştır. Müslümanlar çoğu zaman inançlarından dolayı çeşitli hakaretlere ve kötü davranışlara maruz kalmışlardır. Bu yapılanlardan dolayı birçok savaş meydana gelmiştir.

Sıffin Savaşı, İslam'ı kabul edenler arasında yaşanmış olan anlaşmazlıktan dolayı ortaya çıkmıştır. İslam Tarihi için önemli bir yere sahip olan bu savaş oldukça kanlı bir şekilde geçmiştir. Sonuçları ise iki tara içinde oldukça ağır olmuştur.

Hz. Osman'ın vefatından sonra halife olan Hz. Ali birçok sıkıntı ile karşılaşmıştır. Muaviye taraftarları onun halife olmasını istemiyordu. Bundan dolayı iki taraf arasında büyük bir savaş çıkması beklenen bir durumdu. Muaviye taraftarları halife olarak Muaviye'yi görmek istiyorlardı. Halife olma hakkı ise Hz. Ali'nindi. Durum böyle olunca Sıffin Savaşı ortaya çıkmış oldu. Özellikle Kuran-ı Kerim'in yapraklarının mızraklara takılması olayı ile dikkat çeken bu savaş tarihe önemli bir etki bırakmıştır.

Sıffin Savaşı Tarihi

Sıffin Savaşı, 657 yılında meydan gelmiş olan bir savaştır. 657 yılının Mayıs ayında başlayan hazırlık 26-28 Temmuz'da savaşa dönüşmüştür. Kanlı bir savaş sonrasında iki tarafta ağır kayıplar vermiştir.

Sıffin Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur? Sıffin Savaşı Tarafları

Sıffin Savaşı, Hz. Ali ve Muaviye arasında yaşanmıştır. Savaşın yaşandığı yer ise savaş adını veren Sıffin'dir. Sıffin, günümüzde Suriye taraflarında bulunmaktadır. Yeri tam olarak Rakka kentinin doğusundadır.

Sıffin Savaşı'na karşı karşıya gelen Hz. Ali ve Muaviye şiddetli bir savaş ortaya koymuşlardır. Savaşa iki tarafında destekçileri girdiği için savaşın yıkımları büyük olmuştur.

Sıffin Savaşı Nedenleri

Sıffin Savaşı'na neden olan olayların başlangıcını Muaviye taraftarları çıkarmıştır. Son halife olan Hz. Ali görevi aldıktan sonra

Hz. Ali'nin halife olmasını Muaviye'nin kabul etmemesi,

Hz. Ali taraftarları ile Muaviye taraftarları arasında rekabet yaşanması.

Sıffin Savaşı Sonuçları

Muaviye savaşta hile yaparak galip gelmiştir,

Muaviye ve taraftarları mızrakların ucuna Kuran-ı Kerim takmıştır. Bu yüzden Hz. Ali ve taraftarları Kuran-ı Kerim'e karşı savaşmak istememiştir,

Savaş sırasında Hakem olayı ortaya çıkmıştır. Ancak Muvaiye ve taraftarları hakemi yanlış yönlendirip Hz. Ali'yi halifelikten indirmişlerdir.

Hz. Ali güç kaybetmeye başlamış,

Muvaiye ve taraftarları güç kazanmış,

Hariciler adlı grup ortaya çıkmıştır,

Haricilerin çıkardığı isyan ve yaşanan olaylar ile Hz. Ali şehit edilmiştir.

Dört Halife dönemi son bulmuştur.

Sıffin Savaşı'nın Önemi

Bu savaş İslam tarihinin dönüm noktalarından birisi olmuştur. Bu savaşın ağır sonuçları olmasından dolayı İslam tarihinde alınmış ağır yaralardan birisi olarak tarihe kazınmıştır. Ayrıca fitne ve fesadın ortaya koyduğu yıkımlar bu savaş ile daha iyi anlaşılmıştır. Dört Halife dönemi ise bu savaşın ardından yaşanan olaylar ile son bulmuştur. Hz. Ali'nin şehit edilmesi ise İslam Dünyası için büyük bir üzüntüye neden olmuştur.