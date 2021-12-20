Şifayen ne demek, ne anlama gelir? Şifayen kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Günlük hayatımızda sık karşılaştığımız kelimelerden birisi de şifayen kelimesidir. Çok sık duymamıza rağmen bu kelimenin anlamı pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

Şifayen Ne Demek?

Şifayen kelimesi, Türkçede zarf olarak kullanılan bir sözcüktür. Arapça kökenli olan bu kelimeye, konuşma dilinde sıkça rastlıyoruz. Bu kelime, Arapçada "şifāhen" şeklinde telaffuz edilir. TDK kütüphanesi şifayen kelimesi ile ilgili Arapçadan gelen bir kelime olduğunu ve ağızdan, sözle söylenerek anlamına geldiğini belirtiyor. Şifahen kelimesi, şifahen söylemek şeklinde de günümüzde sıkça kullanılıyor.

Şifayen Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Şifayen kelimesi, aslında yazılı bir ifade değildir. Sadece sözle ifade edilir. Bu nedenle de sözle söylenen ve sözlü olarak ifade edilen söylemler, şifayen anlamına gelir. Planlama ve yönetim ile ilgili bazı istekler ve direktifler bazen sözlü olarak da söylenebilir. Bu söylem birer şifahen söylemek anlamına da gelir.

Şifayen Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Şifayen kelimesinin TDK sözlük anlamı, sözle söyleyerek, ağızdan demektir. Bu kelime, yazılı olarak çok kullanılmaz. Genellikle konuşma dilinde rastlanılan bir kelimedir. Bu nedenle yazılı kaynaklarda çok yer almaz.