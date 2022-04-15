Sıfat yapan ki nedir, nasıl bulunur ve anlaşılır? Örnekleri ile konu anlatımı

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Kullanımına bağlı olarak Türkiye'de birçok farklı ‘ki’ eki bulunmaktadır. Bunlar içerisinde bağlaç olan ki eki ile beraber aynı zamanda sıfat yapan ki eki öne çıkar. Özellikle sıfat tamlaması oluşturması ile beraber sıfat yapan ‘ki’ eki önemli bir yer taşımaktadır. İsim oluşumu üzerinden yine önüne gelen isim ile birlikte sıfat oluşması sağlanır.

Sıfat Yapan Ki Nedir?

Türkiye'de sıklıkla kullanılan en önemli ekler içerisinde sıfat yapan ki eki gelmektedir. Sıfatın önüne gelen isim ile beraber oluşumu gerçekleşir. Özellikle ismi zamanını ve yerine belirtmesi ile beraber sıfat tamlaması olarak değerlendirilen ki eki, sıfat yapan ki eki olarak bilinir. Kelime grubu olarak kullanılması ile beraber özellikle cümlelerde daha fazla değerlendirildiğini ifade etmek mümkün. Gelen ek ile beraber isim oluşturur ve bu isim üzerinden sıfat tamlaması gerçekleşir. Buna bir Örnek vermek gerekirse şu şekilde bir seçenek değerlendirilebilir;

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Dünkü maç gerçekten çok keyifliydi.

Aklındaki oyunlar çok eğlencelidir.

Görüldüğü gibi yukarıda verilen iki farklı örnek ile beraber ki eki kullanılır. Böylece kullanılan bu ek ile beraber sıfat tamlaması gerçekleşir. Bu da cümle içerisinde herhangi bir yer ve zaman ile beraber durum ve olayı anlatma noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Günümüzde hem eğitim açısından öğrenciler konusunda hem de günlük yaşamda önemli dilbilgisi konuları içerisinde yer alır.

Sıfat Yapan Ki Nasıl Bulunur ve Anlaşılır?

Bu açıdan en çok merak edilen konular içerisinde sıfat yapan ki ekinin nasıl bulunacağı ve nasıl anlaşılacağı geliyor. Bu doğrultuda ele alınan birkaç kriter ile beraber durumu sıfat yapan ki eki olup olmadığı kolayca anlaşılabilir. Üstelik bu sayede bağlaç olan ki eki ile birlikte birbirinden ayırma imkanı elde edilir.

- Önüne isim gelmesi ile beraber yerini ve zamanını belirtir.

- Bağlaç ayrı şekilde yazılırken sıfat yapan ki eki değişik biçimde yazılır.

- Sıfat yapan ki eki cümleden çıkarılırsa anlam daralması yaşanır. Ancak bağlaç olan ki eki çıkarılırsa herhangi bir anlam daralması yaşanmaz.

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- Tam bir sıfat tamlaması oluşturur.

Bu şekilde öne çıkan özellikler ve durum ile beraber sıfat yapan ki eki hem bulunur hem de kolayca anlaşılır. Tabii burada sıfat yapan ki ekine anlama noktasında en önemli husus, ki ekinin çıkarılmasıdır. Yani bu ek kelime üzerinden çıkarıldığı vakit gücümle de ciddi anlamda daralma ve hatta bozulma yaşanır. Ancak herhangi bir daralma ve bozulma yaşanmıyor ise, o vakit bunun bir sıfat yapan ki eki olmadığı anlaşılır.

Sıfat Yapan Ki Nedir Örnekleri ile Konu Anlatımı

Sıfat yapan ki ekini daha iyi anlayabilmek için farklı örnekler üzerinden cümleler kurulabilir. Böylece hem kelime grubu ile beraber hem de cümle üzerinden sıfat yapan ki eki eşliğinde dil bilgisi örnekleri ele alınabilir.

Örnekler:

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Önceki gün duruma çok üzüldüm.

Dünkü olay gerçekten çok kötüydü.

Aklımdaki kuşkular beni kemirip duruyor.

Bu şekilde yukarıda verilen örneklerde olduğu gibi birçok değişik örnek ele alınabilir. Böylece kurulacak olan cümle ile beraber sıfat yapan ki eki üzerinden cümleler kullanılır. Özellikle öğrenciler için en önemli dilbilgisi konuları arasında yer alıyor.