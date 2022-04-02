Sıfat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Sıfat Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Sıfat sözcüğü birçok tamlamada ve kalıp ifade de terim anlamında kullanılır: Örnekler: 1- Sıfat Tamlama 2- Sayı Sıfatı
Sıfat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Vasıf
2- Nitelik
3- Çehre
4- Yüz
Sıfatın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)
1- VASIF
Vasıf kelimesi hem sıfat hem de övgü anlamına gelir. Kelimenin fiil hali vasfetmek şeklinde yazılır.
Örnek cümle
''Kibirli bir insan olduğu için sürekli kendi vasıflarını övüp durdu.''
2- NİTELİK:
Sözlük anlamı kalite ve keyfiyet olan nitelik kelimesi sıfat sözcüğü ile eş anlamlıdır.
Örnek cümleler:
1-Önemli olan geriye nitelikli eserler bırakabilmek. .
2- Aradığın niteliklere sahip birini bulabilmen için daha çok beklemen gerekebilir.
3- YÜZ:
Halk arasında sıfat kelimesi, yüz anlamında da kullanılır.
Örnek Cümleler:
1- Bunları telefonda değil yüz yüze konuşalım.
2- Telefonun yüzüme kapatılmasından hiç hoşlanmam.
4- ÇEHRE:
Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde ''çihre'' şeklinde geçen çehre sözcüğü Farsça kökenlidir. Çehre kelimesinin ilk anlamı yüz ve sima, yan anlamı ise kişiliktir.
Örnek Cümle:
''Ayrılmak istediğimi söylediğimde birden çehresi değişti.''