Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Sıfat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Sıfat Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Sıfat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir Sıfat Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Dilimize Arapçadan geçen sıfat kelimesi ''vasf'' kökünden türetilmiştir. Sıfat kelimesinin ilk anlamı ayırt edici özellik, durum ve haldir. Bu sözcük dilbilgisinde ön ad anlamında kullanılır. Önadlar, niceleme ve niteleme sıfatı olarak ikiye ayrılır. Sıfat kelimesinin eş anlamlısı nedir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

 Sıfat sözcüğü birçok tamlamada ve kalıp ifade de terim anlamında kullanılır: Örnekler: 1- Sıfat Tamlama 2- Sayı Sıfatı 

 Sıfat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? 

 1- Vasıf

 2- Nitelik

 3- Çehre

 4- Yüz 

 Sıfatın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK) 

 1- VASIF 

 Vasıf kelimesi hem sıfat hem de övgü anlamına gelir. Kelimenin fiil hali vasfetmek şeklinde yazılır. 

 Örnek cümle 

 ''Kibirli bir insan olduğu için sürekli kendi vasıflarını övüp durdu.'' 

 2- NİTELİK: 

 Sözlük anlamı kalite ve keyfiyet olan nitelik kelimesi sıfat sözcüğü ile eş anlamlıdır. 

 Örnek cümleler: 

 1-Önemli olan geriye nitelikli eserler bırakabilmek. .

 2- Aradığın niteliklere sahip birini bulabilmen için daha çok beklemen gerekebilir. 

 3- YÜZ: 

 Halk arasında sıfat kelimesi, yüz anlamında da kullanılır. 

 Örnek Cümleler: 

Haberin Devamı

 1- Bunları telefonda değil yüz yüze konuşalım.

 2- Telefonun yüzüme kapatılmasından hiç hoşlanmam. 

 4- ÇEHRE: 

 Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde ''çihre'' şeklinde geçen çehre sözcüğü Farsça kökenlidir. Çehre kelimesinin ilk anlamı yüz ve sima, yan anlamı ise kişiliktir. 

 Örnek Cümle: 

 ''Ayrılmak istediğimi söylediğimde birden çehresi değişti.''

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy