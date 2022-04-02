Sıfat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Sıfat Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

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Sıfat sözcüğü birçok tamlamada ve kalıp ifade de terim anlamında kullanılır: Örnekler: 1- Sıfat Tamlama 2- Sayı Sıfatı

Sıfat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Vasıf

2- Nitelik

3- Çehre

4- Yüz

Sıfatın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

1- VASIF

Vasıf kelimesi hem sıfat hem de övgü anlamına gelir. Kelimenin fiil hali vasfetmek şeklinde yazılır.

Örnek cümle

''Kibirli bir insan olduğu için sürekli kendi vasıflarını övüp durdu.''

2- NİTELİK:

Sözlük anlamı kalite ve keyfiyet olan nitelik kelimesi sıfat sözcüğü ile eş anlamlıdır.

Örnek cümleler:

1-Önemli olan geriye nitelikli eserler bırakabilmek. .

2- Aradığın niteliklere sahip birini bulabilmen için daha çok beklemen gerekebilir.

3- YÜZ:

Halk arasında sıfat kelimesi, yüz anlamında da kullanılır.

Örnek Cümleler:

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1- Bunları telefonda değil yüz yüze konuşalım.

2- Telefonun yüzüme kapatılmasından hiç hoşlanmam.

4- ÇEHRE:

Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde ''çihre'' şeklinde geçen çehre sözcüğü Farsça kökenlidir. Çehre kelimesinin ilk anlamı yüz ve sima, yan anlamı ise kişiliktir.

Örnek Cümle:

''Ayrılmak istediğimi söylediğimde birden çehresi değişti.''