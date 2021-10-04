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Şifahen ne demek? Şifahen kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Şifahen#TDK
Şifahen ne demek Şifahen kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Pek fazla bilinmeyen ancak Türkçede bulunan sözcüklerden biri şifahen kelimesidir. Özellikle cümle içerisinde yardımcı bir kelime olarak kullanılır. Peki, şifahen ne demek? Şifahen kelimesinin anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Arap kökenli bir kelime olarak şifahen sözcüğü Türkçede yerleşik bir kelimedir. Aynı zamanda cümle içerisinde zarf görevini üstlenir. Anlamı kapsamında özellikle birçok kaynak ve edebi eserde karşılaşılan bir sözcüktür.

 Şifahen Ne Demek?

 Şifahen kelimesi belli bir sözcük ve sözcük grubu üzerinden ifade edilmektedir.

 - Ağızdan

 - Sözle söyleyerek

 Bu şekilde yukarıda verilen anlamları kapsamında tek başına ya da cümle içerisinde kullanma şansı elde edilebilir.

 Şifahen Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Şifahen kelimesinin anlamı ağızdan ya da sözle söyleyerek, ifade ederek biçiminde öne çıkıyor. Herhangi bir durum ya da olayı dile getirmek şekilde anlatmak mümkün.

 TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

 Şifahen kelimesine Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman, aynı şekilde, ‘Ağızdan, sözle söyleyerek,’ anlamları üzerinden ifade edilmektedir. Özellikle cümle içerisinde zarf olarak kullanılır ve yardımcı amaçlı önemli bir yere sahiptir.

 

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