Şiddetin çocuk beynine etkisi

Eğer huzurlu bir ev ortamı ve diğer çevrede huzur içinde ise genetik olumsuz etkenler de yoksa beyin gelişimi olumlu yönde ilerleyecektir. Gelişimin ilk basamağında bile kaygı oluşabilir. Kaygı veya uyaranların farklı etkileri bu aşamada da önemli. 0-12 ay çocuğun dışarıdan aldığı duyular normal kaygı ve ya kaygısı fazla olmasına neden olur. Yürümeye ve konuşmaya başladığı 12-18 ay civarında çevresel etkenler kaygıyı arttırıyorsa hatta şiddet varsa gelişimde içe dönüklük ve ya diğer davranış değişimleri başlar.

Beynin iç orta bölgesinde kaygı değerini algılayacak sinir hücresi grubu bulunur. Bu bölgenin komşuları yani birkaç santimetre çevresinde kısa bellek hormonları salgılayan birimler daha üstte beynin beden içinden ve çevreden aldığı uyaranlarla ilgili bir bölge daha var. Hem bu içi bölgedeki kaygı algılayan sinir hücresi topluluğu hem de duyguları beynin arkadan öne doğru yukarıda bahsettiğim sinir hücresi yolları beynin ön tarafındaki hareketi başlatma, karmaşık hareketler, konuşma, sosyal ilişkiler, duygusal yaklaşımları düzenleyip çocuğun çevreyle ilişkisinin davranış ve sözel dışavurumunu sağlar.

Haydi şimdi kaygılı, şiddet gören bebek, çocuk ve ergenlerin beyinlerini bozulmuşsa nasıl toparlayacağız, onu düşünelim...

1- Çocuğu çevresel etkenlerinin düzenlenmesi

2- İlaç

3- İkisi de

BEYİN GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Çocuğun beyin gelişimini olumsuz yönde etkileyen çevresel faktörler ne olabilir?

- Hamilelik döneminde annenin ve bebeğin yaşadıkları süreçler,

- Doğum sonrası yanlış ve ya eksik uyaranlar,

- İlk yaşında kaygının artması ve ya şiddete maruz kalınması,

- Ebeveynin ilk 3-4 yaşında uygunsuz tutumları (tablet, televizyon dahil),

- Okulöncesi yetersiz ve ya zararlı ve ya aşırı uyaranlara maruz kalınması (tablet, televizyon dahil),

- İlkokul döneminde kaygı ve şiddete maruz kalınması (tablet, televizyon dahil),

- Sonraki yıllarda kaygı artışı ve şiddette maruz kalınması (tablet, televizyon dahil),

ŞİDDET ORTAMI OLUMSUZ GELİŞİME NEDEN OLABİLİYOR

Demek ki çocuğun şiddet ortamlarında gelişimi beyin, böbrek üstü bezi gibi yerlerde olumsuz sonuca neden olan kimyasal salgılar bazen geçici bazen kalıcı sorunlara yol açıyor. Eğer gelişim sürecinde bu yanlışlıklar devam ederse eğitim veya tıp yardımı olmazsa öğrenme güçlükleri (nörogelişimsel farklı bir durum; ezbere dayalı disleksi değil), dikkat eksiklikleri, dokunulmaktan kaçınma, davranış sorunları, az konuşma, bağırarak konuşma, hatalı konuşma, saldırganlığa kadar gelişen farklılıklara neden oluyor.

Şiddet ortamında gelişen çocuklarda bazen zeka, sanat gibi genetik potansiyel varsa çok ender olarak dünyayı farklı algıladıkları için yaratıcı süreçlere girebiliyorlar. Ama tekrarlayayım ender olarak görülen Ressam Van Gogh, Şair F. Villon , Müzisyen Mozart gibi örnekler var.

Zekası ve aklının hırpalanmadığı çocuklarla birlikte olmamız dileklerimle.

DR. BÜLENT MADİ KİMDİR?

Dr. Bülent Madi 1976’da İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu, 1980’de aynı üniversiteden ‘nöroloji uzmanlığı’nı aldı. 1982-2002 yılları arasında kurucularından olduğu Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’na bağlı rehabilitasyon merkezlerinde nöroloji uzmanı olarak görev yaptı, aynı kurumda 2009-2012’de Araştırmalar ve Rehabilitasyon Direktörlüğü’nde bulundu. 10 binin üzerinde gelişimsel sorunu olan çocuğun tanılanması, eğitim ve rehabilitasyonunun programlanmasıyla ilgilendi. 1989-2002 yılları arasında Amerikan Hastanesi’nde nöroloji uzmanı olarak çalıştı. 1989-2011 arasında Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Zihinsel Engelliler Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde lisans ve yüksek lisans dersleri verdi.

Dr. Bülent Madi’nin 2014 yılında ‘Öğrenme Beyinde Nasıl Oluşur?’ 2010 yılında ‘Aşk ve Beyin’ adlı kitapları yayımlandı. Ayrıca Dr. Bülent Madi; ‘Saraydan Sokağa Oyun’, ‘Erken Çocukluk Dönemine Derinlemesine Bakış’, ‘Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim’, ‘Farklı Gelişen Çocuklar’ gibi birçok kitapta da bölüm yazarlığı yaptı. Dr. Bülent Madi, bu yıl 25’inci yılını kutladıkları Altis İletişim ve Genel Danışmanlık Merkezi’nde, bebeklikten yaşlılığa kadar birey ve ailelere nörogelişimsel destek çalışmalarının ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonunu yürütüyor. Son yıllarda çalışma konularını; çocuklarda beyin ve hareket gelişimi, nöropsikoloji, öğrenmenin arttırılması, plastik sanatlar, nöropsikoloji temelleri, zeka ve yetenek, bunamalar, baş ağrıları, hareket ve yürüme bozuklukları, üzerine yoğunlaştırdı. Madi, aynı zamanda Yankı Çocuk ve Genç Psikolojik Danışmanlık’ta danışman nörolog olarak çalışmalara destek veriyor.