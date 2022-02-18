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Sicim teorisi nedir ve kim buldu? Sicim teorisi hakkında bilgiler

#Eğitim#Araştırma#Sicim Teorisi Nedir
Sicim teorisi nedir ve kim buldu Sicim teorisi hakkında bilgiler

Sicim kuramı, popüler bilimde sıkça ele alınan bir konudur. Kimi zaman bir filmde deus ex-machina* görevi görürken, kimi zaman da bir dizide figüran gibi arka planda bir görünür, bir kaybolur. Sicim teorisi nedir ve kim buldu sizler için derledik.

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Sicim kuramı hakkında kimi zaman sosyal medyada yazılan yazılarla karşılaşabilirsiniz.

 Sicim Teorisi Nedir ve Kim Buldu?

 Sicim kuramını anlamak için öncelikle kuantum alan teorisini bilmek gerekir. Çünkü bu teori her parçacığın bir alanı olduğunu söyler. Bu nedenle de basit bir şekilde alanları anlamak sicim kuramını anlamaya yardımcı olur. Bu alanları matematik kullanmadan anlatabilmek için zihnimizde canlandırmanız gerekir. Bu denizlerin hepsi farklı sıvılardan oluştuğunu ve uçsuz bucaksız olduklarını düşünmek gerekir.

 Buradaki asıl amaç ise, bu dalgalı yüzeylerin birbiri ile nasıl etkileştiğini anlamaktır. Bu sıvılardan biri dalgalanınca ve eğer dalga yeterince güçlü ise diğer denizleri de etkileyerek o denizlerde de dalgalanmalara yol açabilir. Sicim kuramının günümüzde hala deneysel kanıtının olmadığını da belirtmek gerekiyor. Bu teori pek çok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor.

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 Önceden maddenin en küçük atomaltı yapıtaşlarının boyutsuz noktasal parçacıklar olduğu biliniyordu. Ama 1984 yılında Queen Mary Kolejinden mezun olan Michael Green ile California Teknoloji Enstitüsünden John Schwarz da evrenin boyutsuz nokta parçacıklarından değil de, sürekli titreşen tek boyutlu planck uzunluğunda bulunan ipliksilerden oluştuğunu öne sürerler. Yani dizim kuramına göre, maddeler atomlardan, nötron ve elektrondan, atom protondan oluşur. Proton ve nötronlar ise, kuarklardan meydana gelir. Kuarklar ve elektronlar sicimlerden yani ipliklerden meydana gelir.

 Sicim Teorisi Hakkında Bilgiler

 Scim teorisi’nde boyut sayısı çok fazladır. Buna göre, 10 (9 uzay 1 zaman) boyut bulunur. Bunlardan 4 tanesi ise, bizim bildiğimiz 3 uzay 1 zaman boyutudur. Bu sayı ise, teorinin üzerinde çalışan bilim insanınlarının kendi yaklaşımına göre daha da artırılıp azaltılabiliyor. Bu “fazladan boyutların” sadece sicim ölçeklerinde fark edilebilecek boyutlar olduğu, sicimlerin bu boyutlar içinde titreştiği ve bu nedenle de gözlemleyemediğimiz öne sürülüyor.

 Sicim teorisinde, sonsuz sayıda boyutlar da olabilir. Bu boyutların kütle çekiminin çoğunu soğurduğu ve kütle çekiminin de bu nedenle bu kadar zayıf olduğu da sicim teorisi’nin “bir kısmının” iddiaları arasında yer alıyor. Siviller, titreşen tek boyutlu ipliklerden oluşur. Bu teori, günümüzde hala netlik ve kesinlik kazanmasa da çok sık duyulan ve çok kişi tarafından bilinen bir teoridir.

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