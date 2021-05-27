Sicil No Nedir? Ssk Sicil Numara Sorgulama Nasıl Yapılır, Nereden Öğrenilir?

Sicil no, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak çalışan kişilerin sigorta durumlarını, primlerinin düzenli yatıp yatmadığına bakmaları ve emeklilik bilgilerini edinebilmeleri için kullanılan numaralardır.

Sicil No Nedir?

Sicil no genellikle sosyal güvenlik numarası olarak da bilinmektedir. Sigortalı olarak çalışan yetişkin kişiler sicil numaraları ile birlikte sigorta primleri, emeklilik bilgileri ve primlerinin düzenli olarak yatırılıp yatırılmadığını öğrenebilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak çalışan 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve ya 4C (Emekli Sandığı) çalışanlarının sicil numaraları bulunur.

Bu sicil numaraları ile her türlü sigorta bilgileri de rahat bir şekilde elde edilmektedir. Günümüzde sigorta işlemlerinin kontrol edilmesi ve her türlü bilgiye ulaşılması için sicil numarasının önemi büyüktür. O nedenle sicil numarası doğru bir şekilde sorgulanmalıdır.

SSK sicil numarası çalışılan kurumun çalışanlarını daha iyi tanımak için verilen numaralar olarak bilinir. Bu sicil numaraları ise pek çok konuda önemli olabilir. Bu nedenle kişilerin SSK sicil numaralarını bilmeleri de gerekir. Sicil numaraları asla karıştırılmamalıdır.

SSK Sicil Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

SSK Sicil numarası rahat bir şekilde öğrenilebilir. Buna göre SSK sicil numarası şifreli ve ya şifresin olarak öğrenilmektedir. SSK sicil numarası sigortalı olarak ilk işe başlanıldığı tarihten itibaren kişiye özel olarak tanımlanan numaralar olarak bilinmektedir.

SSK sicil numarası ile ilgili gerekli sorgulamalar da doğru bir şekilde yapılmalıdır. SSK sicil numarası şifresiz öğrenileceği zaman öncelikle sisteme TC kimlik numarası girilmektedir. Ayrıca nüfusa kayıtlı olunan şehir seçilir. Adım adım ilerlerken kimliğin arka kısmında bulunan cilt numarası da yazılır. Ayrıca bölümden doğum yılı da seçilir. Ekrandaki güvenlik kodu girilir. Sonrasında ise tescil kaydı yapılmaktadır.

Tescil kaydı tespiti için de 4a seçeneği tıklanır. Bu adımların ardından SSK sicil no öğrenme süreci de tamamlanmış olur. Bunun yanı sıra e-devlet üzerinden şifre ile SSK sicil numaraları öğrenilebilir. Bu da oldukça kolay bir yöntemdir. SSK sicil numarasının sorgulanması için kimlik bilgilerinin mutlaka bilinmesi gerekir. Buna göre sorgulama da doğru bir şekilde yapılır.

SGK primleri de SSK sicil numaraları ile birlikte sorgulanabilir. Kamuda sürekli bir işte çalışan kişilerin sicil numaraları 1 ile başlar. Özel sektörde çalışanların sicil numaraları 2 ile başlar. Ayrıca kamuda geçici bir işte çalışan kişilerin sicil numarası 3 rakamı ile başlamaktadır. Bunun yanı sıra özel sektörde geçici olarak çalışan kişilerin sicil numarası da 4 rakamı ile başlamaktadır.

SSK Sicil Numarası Nereden Öğrenilir?

Her sigortalı işe giren vatandaşın kendisine ait bir SSK sigorta sicil numarası bulunmaktadır. Bu SSK sicil numarası emeklilik sürecini de çok etkilemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak çalışan kişilerin SSK sicil numaralarını öğrenebilmeleri için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. SSK sicil numarası en basit şekilde e-devlet üzerinden öğrenilir.

E-devlet kapısından SSK sicil numarası sorgulaması yapılmaktadır. Kişi e-devlet şifresi ve TC kimlik numarası ile birlikte e-devlet portalına giriş yapar. Buna göre sayfanın üst kısmında yer alan 4A Sigortalı Tescil Kaydı bölümüne giriş yapılır. Ekranda gelen ve istenen bilgiler de eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

Bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra sorgula tuşuna basılır. Bunun yanı sıra elektronik ortamda SSK sicil numarasının öğrenilmesi için ESGM sistemi son yıllarda kullanılmamaktadır. Sicil numarasının en hızlı ve kolay bir şekilde bulunması için e-devlet sistemi kullanılmaktadır. Bu nedenle SSK sicil numarası doğru bir şekilde bulunmalıdır.